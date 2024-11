Real Cartagena rechazó lo comunicado por Dimayor y asegura que ya están en el repechaje según el reglamento

Recientemente, la Dimayor se ha visto envuelta en uno de los escándalos más grandes del FPC en lo que va del año. Y es que, en el torneo de ascenso, se dio un escenario que el ente no había contemplado en su reglamento establecido para este año, por lo que, tanto el Real Cartagena, como el Unión Magdalena y Llaneros están involucrados en una situación bastante particular que, dependiendo el resultado de la final del segundo semestre entre el ‘Ciclón’ y el equipo de ‘La Media Colombia’. Ante esto, se emitió un comunicado explicando lo que sucedería en caso de que pase cualquier desenlace en el torneo, cosa que no gustó en el Real y que rechazó de forma tajante.

En dicho comunicado emitido el día de ayer 25 de noviembre, la Dimayor explicó detalladamente lo que sucedería en caso de que Llaneros o Unión Magdalena salieran campeones, o en dado caso, el que quedara primero o segundo en la reclasificación. El Real Cartagena afirma que, según lo estipulado por el comité de la Dimayor, si o si debería haber un repechaje al que el equipo cartagenero ya está clasificado y que solo falta definir el primer ascenso para saber cuál será su rival.

En el comunicado sacado por el equipo hace apenas algunos minutos, expresan su rechazo a lo comunicado por la Dimayor y alegan que pase lo que pase, el equipo deberá disputar el ya mencionado repechaje, el cual, para que pase, tendrían que darse algunas situaciones en particular: “Real Cartagena informa que en horas de la tarde se pronunciará sobre el comunicado del sistema de ascenso del Torneo Betplay 2024, emitido por Dimayor en el día de ayer, el cual rechazamos enfáticamente debido a que aplicando legalmente el reglamento, clasificamos al repechaje”.

Se espera que el pronunciamiento del Real Cartagena sea una protesta y un aviso a la Dimayor similar al que hicieron Unión y Llaneros de tener un cese de actividades y no presentarse a partidos.