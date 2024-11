Por fin: Dimayor aclaró las dudas sobre cómo se va a definir el ascenso del torneo BetPlay

Llaneros vs Real Cartagena

En la última semana, la Dimayor se ha visto envuelta en un escándalo bastante grave durante la definición de los dos clubes que van a ascender a la primera división. Los dos equipos finalistas del segundo semestre, Unión Magdalena y Llaneros, pelearán por la consecución del título, aunque, con un tercero en discordia, que es el Real Cartagena. Si bien ya el equipo de ‘La Media Colombia’ había ganado el primer campeonato del año en curso, no se tenía muy claro la forma en que se definirían los dos cupos para llegar a la A, ya que, al parecer, habría vacíos en el reglamento establecido en la competencia por lo que, incluso, los dos equipos amenazaron con no presentarse a la final en caso de que esto no se hubiera definido.

PUBLICIDAD

Ante la presión ejercida por parte de los tres equipos que aspiran a lograr disputar la temporada 2025 en la primera división, la Dimayor emitió un comunicado en el que se aclaran los posibles escenarios que podrían darse en la gran final, teniendo en cuenta el primer campeonato y la tabla de reclasificación. La definición sería de la siguiente manera según lo expresado sobre el torneo BetPlay:

“LLANEROS CAMPEÓN GRAN FINAL Y 1.º TABLA DE RECLASIFICACIÓN TOTAL DEL TORNEO BETPLAY DIMAYOR 2024

El primer cupo de Ascenso a la Liga BetPlay DIMAYOR 2025 será del Club Llaneros (conforme con el artículo 26 del Reglamento), en este caso, el segundo cupo de Ascenso a la Liga BetPlay DIMAYOR 2025, se definirá mediante el SISTEMA DE REPECHAJE acorde con el artículo 29 del Reglamento, entre los clubes, Unión Magdalena vs. Real Cartagena.

LLANEROS CAMPEÓN GRAN FINAL Y CLUB UNIÓN MAGDALENA 1.º TABLA DE RECLASIFICACIÓN TOTAL DEL TORNEO BETPLAY DIMAYOR 2024

El Club Llaneros asciende a la Liga BetPlay DIMAYOR 2025 por ser el Campeón de la Gran Final (conforme con el artículo 26 del Reglamento) y el club Unión Magdalena asciende a la Liga BetPlay DIMAYOR 2025, por ser el Campeón del Torneo BetPlay DIMAYOR II 2024 y ocupar la 1.ª posición en la Tabla de Reclasificación Total del Torneo BetPlay DIMAYOR 2024 (acorde con el parágrafo 4 del artículo 26 del Reglamento).

UNIÓN MAGDALENA CAMPEÓN GRAN FINAL Y 1.º TABLA DE RECLASIFICACIÓN TOTAL DEL TORNEO BETPLAY DIMAYOR 2024

El primer cupo de Ascenso a la Liga BetPlay DIMAYOR 2025 será del Club Unión Magdalena (conforme al artículo 26 del Reglamento), en este caso, el segundo cupo de Ascenso a la Liga BetPlay DIMAYOR 2025, se definirá mediante el SISTEMA DE REPECHAJE (acorde con el artículo 29 del Reglamento) entre los clubes Llaneros vs. Real Cartagena.

UNIÓN MAGDALENA CAMPEÓN GRAN FINAL Y CLUB LLANEROS 1.º TABLA DE RECLASIFICACIÓN TOTAL DEL TORNEO BETPLAY DIMAYOR 2024:

El Club Unión Magdalena asciende a la Liga BetPlay DIMAYOR 2025 por ser el Campeón de la Gran Final (conforme al artículo 26 del Reglamento) y el club Llaneros asciende a la Liga BetPlay DIMAYOR 2025, por ser el Campeón del Torneo BetPlay DIMAYOR I 2024 y ocupar la 1.ª posición en la Tabla de Reclasificación Total del Torneo BetPlay DIMAYOR 2024 (acorde con el parágrafo 4 del artículo 26 del Reglamento).”