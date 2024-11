Natalia Gaitán dejó conmovedor mensaje de despedida al anunciar su retiro del fútbol

Natalia Gaitán, quien por muchos años fue la gran capitana de la Selección Colombia Femenina de Fútbol, anunció su retiro del fútbol profesional con un emotivo mensaje.

A través de sus redes sociales, la jugadora de 33 años le dijo adiós al deporte que le ha dado todo y en el que pudo destacar en equipos de Estados Unidos, España, México y Colombia.

Independiente Santa Fe quedará para el recuerdo como su última experiencia profesional.

Natalia Gaitán anunció su retiro

“Me siento muy orgullosa del camino recorrido y de cómo lo recorrí. Me llevo un sin fin de experiencias y sobre todo personas maravillosas que me acompañaron en este camino. Nos vemos pronto en otra faceta, gracias fútbol!”, reseñó en su comentario.

“Decir adiós, después de 23 años de carrera deportiva, no es fácil. Hoy vienen a mi mente cientos de recuerdos y todas las experiencias que me regaló el fútbol. Desde las más alegres que vinieron de títulos y logros personales, hasta aquellas derrotas, lesiones y luchas fuera de la cancha que de una u otra manera fueron las que forjaron mi carácter. Qué fortuna la mía poder decir que todo el trabajo que hice día a día me llevó a cumplir los sueños que tuve de pequeña, los sueños que giraban alrededor de un balón, los sueños que al principio parecían ser imposibles”, señaló dentro del video.

En el que agregó: “Ver hacia atrás y sentirme orgullosa de lo que hice es probablemente lo más valioso que me llevo. Haber perseguido mis sueños, salir de mi país, haber jugado en varios lugares, en distintos clubes... y haber representado a Colombia en distintos torneos internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos y Mundiales en todas sus categorías”.

“Yo siempre he sido de dejar una huella, de aprender de cada una de las personas que me acompañó y de aportar para dejar el mundo del fútbol femenino mejor de lo que lo encontré”, añadió.

De paso, anunció que “buscaré continuar ligada a este maravilloso deporte para ahora, desde afuera de las canchas, aportar una perspectiva diferente y para que cada vez haya más mujeres que encuentren nuevas oportunidades y puedan cumplir sus sueños como lo hice yo”.

“Gracias a todas las personas que estuvieron a mi lado en este camino: entrenadores, compañeras, aficionados, amigos y amigas, y por supuesto a mi amada familia. Siempre estaré infinitamente agradecida”, finalizó.