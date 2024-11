La condición JuanFer Quintero para regresar a Junior: “Muy bueno volver, pero ya saben sin quién”

No cabe duda que Juan Fernando Quintero es el futbolista colombiano del momento, pues está en un nivel espectacular y recién se coronó campeón de la Copa Sudamericana tras poner una asistencia en la final.

PUBLICIDAD

Entonces el ‘8′ concedió una entrevista con el programa ‘Balón Dividido’ de ESPN donde no cerró la puerta de un posible regreso al fútbol colombiano, específicamente al Junior de Barranquilla, y puso una condición muy clara.

Vea acá: “Estuve ahí, luché y le pedí a Dios”, JuanFer no se olvidó de sus malos momentos tras ganar la Sudamericana

La ilusión que generó para los hinchas del Junior, el fichaje de Juan Fernando Quintero, es indescriptible, pero su rendimiento no estuvo a la altura de lo esperado, apenas jugó siete partidos, anotó un solo gol y se fue a los seis meses con rumbo a Racing de Avellaneda, donde rápidamente se ganó el cariño de la gente.

Algunos seguidores del ‘Tiburón’ quedaron muy molestos por el tiempo de JuanFer en su equipo, aunque él confesó que siempre sintió el cariño de los barranquilleros, razón por la cual no tendría ningún problema en regresar, sobre todo porque es muy feliz de representar los colores del fútbol colombiano:

“Vivo agradecido con Junior porque la gente de Barranquilla me dio cariño y me respetó, yo no le cierro las puertas a nadie porque soy un tipo que ama a su país, con orgullo saco mi bandear a donde tenga que ir, no me da miedo decir que soy colombiano”.

Sin embargo, Quintero fue sincero al decir que la única condición que pondría es la ausencia de un personaje, que sin mencionar el nombre, muchos pensaron directamente en Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, quien era el técnico del Junior cuando él estuvo: “Muy bueno volver a Junior, pero ya saben sin quién”.