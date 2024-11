Técnico encargado de Atlético Nacional llenó de flores a Millonarios y Gamero por su jerarquía

Millonarios vs Nacional

Atlético Nacional continúa su paso perfecto por los cuadrangulares y en la segunda fecha de los cuadrangulares derrotó a Deportivo Pasto en el Estadio Departamental Libertad por la mínima diferencia tras la solitaria anotación de Sebastián Guzmán.

PUBLICIDAD

El conjunto ‘Verdolaga’ no pudo contar con Efraín Juárez, quien se fue expulsado en el primer partido contra Santa Fe, así que Luis Pérez asumió las riendas del equipo, sacó la victoria en el partido y llenó de flores a Millonarios en la rueda de prensa.

Le puede interesar: “No fue sino ganarle al América”: Ídolo de Junior dijo que inventaron rumor de César Farías para perjudicarlos

Al entrenador no solo le cuestionaron por el planteamiento que presentó el conjunto ‘Verdolaga’ en su visita a Pasto, donde no tuvo el control en gran parte del partido. Pérez dejó claro que lo más importante no es ganar la posesión sino los puntos, así que el equipo supo sufrir y sacó ‘la casta’ para conseguir una victoria tan importante.

Sin embargo, parece que Millonarios será el rival a vencer si quieren llegar hasta la final, hecho que tiene muy claro Luis Pérez, quien aseguró que desde mañana se pondrá a estudiar al rival y los planteamientos de Alberto Gamero:

“De Millonarios sabemos la jerarquía que tiene, un entrenador muy capaz, individualidades de mucho prestigio, colectivamente es un equipo bastante complicado, pero ya nos daremos a la tarea de estudiarlos bien. Ellos llegarán con un plan de juego y se lo presentaremos a Dios para llegar con un alto rendimiento”.

¿Cuándo se enfrentan Millonarios vs Atlético Nacional?

Pese a que el partido estaba programado originalmente para disputarse el jueves, el concierto de Iron Maiden obligó a correr todo el calendario, así que el partido de Millonarios vs Atlético Nacional por la tercera fecha de los cuadrangulares se jugará el viernes 29 de noviembre a partir de las 8:30 de la noche.