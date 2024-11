Además de Millonarios, Álvaro Montero dejó claro qué equipo quiere que llegue a la final del FPC

Una victoria frente a Deportivo Pasto fue un gran comienzo de cuadrangulares para Millonarios, que ahora tendrá que pensar en Santa Fe en la segunda fecha. Uno de los referentes, como lo es Álvaro Montero, demostró que si consiguen superar el grupo y llegar hasta la final, ya tiene un equipo que le gustaría enfrentar y ese es América de Cali.

El guardameta de Selección Colombia (quien llegó de la concentración directo a ser titular en la primera fecha de los cuadrangulares) concedió un espacio para el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio, donde fue muy específico al explicar los motivos por los que le gustaría enfrentarse a América de Cali en una hipotética final del fútbol colombiano:

“Si te soy sincero, de los equipos grandes que me ha tocado enfrentar en finales, hasta ahora he salido victorioso. Me gustaría con América, que es el único grande que me hace falta, pero de ahí a que pase eso, todo depende de lo que pase en los cuadrangulares porque el margen de error es corto. Quisiera América, pero eso es problema de aquel grupo y nosotros debemos enfocarnos en el de nosotros, porque debemos ganar esa posibilidad de estar en la final y así lo hablamos, queremos estar ahí”.

Montero también habló del nivel que ha demostrado Millonarios en este segundo semestre y la madurez que han adquirido bajo el proceso Gamero:

“Esto es fútbol. Si miras los números, el primero nos sacó dos puntos, creo que éramos el tercer equipo con más goles en el año y en goles en contra también estábamos entre los tres primeros. Los equipos que juegan bien y están arriba, tienen tanta relevancia como cuando Millonarios pasa por un buen momento. El equipo entendió que pasó de una circunstancia de tener un fútbol bonito, vistoso y de avasallar al rival; a otra en la que debe adaptarse a los cambios que se generan y obviamente no tendrá esa fluidez. El grupo entendió lo que se estaba jugando, se cerró y empezaron a darse los resultados. Cuando se acostumbra a jugar bien y estar siempre así, el día que no lo hagas te das en la cabeza. Hay que aprender de eso”.