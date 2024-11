Periodista ecuatoriano ‘se hizo el chistoso’ y se burló de la Selección Colombia

La Selección Colombia acaba de tener las dos peores fechas de eliminatorias en la era Lorenzo, y no es para menos, ya que luego de la derrota dolorosa en el último suspiro ante Uruguay, tras una fría reacción de Colombia luego del empate de Carlos Andrés Gómez, y la derrota como local ante Ecuador en un partido donde Jhon Córdoba falló de todo, y varios jugadores salieron ‘agarrados’ con la prensa. Con todo este feroz ecosistema, la crítica se volcó en contra del equipo, por su puesto, no solo los colombianos, ya que para muchos en el continente, nuestra selección era de las mejores del mundo actualmente, cosa que aprovechó un ‘periodista’ para burlarse de la ‘Tricolor’.

Si bien el equipo de Néstor Lorenzo fue superior en gran parte del encuentro a su rival, esto en parte se dio por la expulsión del defensor central Piero Hincapié, que bajó a Córdoba cuando se disponía a rematar al arco mientras no había portero. De ahí en más fue una avalancha de opciones de gol para el combinado nacional que desperdició una a una cada acercamiento que tenía al pórtico rival.

Tras el pitazo final, los problemas y reclamos no solo se quedaron en la zona mixta, donde Jhon Jader Durán y Richard Ríos tuvieron cruces con algunos periodistas, el caso también seguía en el terreno de juego. Allí, un periodista ecuatoriano grabó un video mientras cantaba la canción de Ryan Casto ‘El Ritmo Que Nos Une’, aunque modificándola así: “Mami prende la radio, enciende la tele, no me moleste que hoy pierde la Selee… vamos al arco donde hizo el gol Eneeeer”. Ante esto, miles de colombianos se han sentido ofendidos, por lo que le han llovido insultos en sus redes sociales, mismos a los que este personaje ha respondido con burlas y más comentarios polémicos.