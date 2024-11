“No se dejen hacer gol y ya”: Alfredo Morelos propuso práctica solución al problema de Efraín Juárez

Alfredo Morelos fue titular en la goleada de Atlético Nacional sobre Independiente Santa Fe en el inicio de los cuadrangulares, y al finalizar el partido, demostró su inconformidad ante la expulsión de Efraín Juárez por la celebración del gol, que según Elvis Perlaza, fue irrespetuosa y soberbia.

El delantero con pasado en Santos (Brasil) y Rangers (Escocia) puso de ejemplo su experiencia como profesional para explicar que fue injusta la cartulina roja.

El delantero de 28 años compartió algunas palabras en la zona mixta luego de conseguir los primeros tres puntos para Atlético Nacional en las semifinales, donde uno de los temas que habló fue de su entrenador. Morelos aseguró que no hubo nada extraño en la celebración, y que si a Santa Fe le molestaba verlo festejar los goles, pues que no se dejaran marcar:

“Todo lo que estamos viviendo, es normal para mí. Como jugador, como delantero, he marcado muchos goles y he celebrado de mil maneras. Si uno marca, celebra, eso no debe afectar al otro equipo, ¿o entonces para qué se dejan hacer goles? No se dejen hacer y ya”.

Morelos también dejó claro que los jugadores del conjunto ‘Verdolaga’ están comprometidos con el proceso de Efraín Juárez y no importa lo que pase externo al grupo, ellos mantienen la mentalidad fuerte y el camerino unido con el único objetivo de salir campeones:

“Si el otro equipo no quiere que celebremos, no se dejen hacer gol y ya. Es la realidad del fútbol, estoy al 200% con el profe, el grupo también, lo manejamos de la mejor manera y tenemos una burbuja muy grande que nadie va a romper. De cualquier manera buscarán la forma, pero somos Atlético Nacional y somos una familia muy grande”.