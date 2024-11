Reconocido experiodista de Win no dudo en atacar a la Dimayor y a la justicia de Medellín por las sanciones a Nacional

Una de las situaciones que más polémica y reacciones ha generado es todo lo ocurrido alrededor de Atlético Nacional. Y es que muchos han arremetido contra la Dimayor por su sanción a Edwin Cardona luego de provocar a la hinchada del DIM en un tiro de esquina al besarse el escudo sin ningún tipo de sentido. Mientras que la justicia de Medellín le aplicó una histórica y desproporcionada sanción al entrenador Efraín Juárez, de más de 3 años sin entrar a los estadios y alrededor de 26 millones de pesos de multa. Es por esto que uno de los experiodistas más controversiales que ha tenido Win subió un video yéndose de frente contra todos por estas dos decisiones.

Si bien aún la Dimayor no se ha manifestado sobre la sanción impuesta al técnico mexicano, ya se sabe que su defensa va a presentar una apelación, además de una tutela alegando que se le está violando su derecho al trabajo negándole la entrada a los estadios de nuestro país.

El periodista en cuestión es el siempre polémico Julián Céspedes, reconocido por sus controversiales opiniones en el programa de Saque Largo, las cuales, en su mayoría, eran en contra de los equipos de las ciudades que no fueran Medellín. El comunicador aseguró lo siguiente: “Llegó el momento de las decisiones absurdas, nefastas, ridículas y quizá con algún tinte político. Hablemos de lo de cardona, como es posible que le claven dos fechas por besar el escudo, por favor, hasta allá no, eso hablando de la Dimayor. Y hablando de lo que paso ahorita, la sanción de Juárez, si estaba bien una sanción, pero no está bien la magnitud que le están clavando, estamos hablando de más de tres años por fuera de los estadios y casi 26 millones de pesos. El señor Juárez no nos tiene que caer bien, pero creó que no podemos abusar así”.