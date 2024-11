“No sé qué vio usted”: Néstor Lorenzo se molestó con periodista por cuestionar a James

Una de las grandes dudas antes que iniciara el partido contra Ecuador era si James estaría disponible, pues llegó con molestias físicas a la convocatoria, apenas pudo jugar algunos minutos contra Uruguay y parecía que no llegaría. Sin embargo, Néstor Lorenzo lo incluyo en la titularidad para este juego en el Metropolitano de Barranquilla que posteriormente se termina perdiendo.

PUBLICIDAD

Durante la conferencia de prensa, al entrenador le preguntaron precisamente por el capitán y él se molestó porque le cuestionaron si estaba para jugar los 90 minutos.

Vea acá: “Por una huevonada”, James Rodríguez justificó la derrota de Colombia ante Ecuador

Evidentemente, James no pudo brillar nuevamente como nos ha acostumbrado en la mayoría de partidos con la ‘Tricolor’, pero entonces Néstor Lorenzo dejó claro que le permitió estar en el terreno de juego los 90 minutos, no solamente porque lo veía bien físicamente, sino porque considera que fue uno de los mejores del partido en su labor de creación de juego.

En cuanto al ida y vuelta, James se vio mermado físicamente, pero esto no preocupó al técnico argentino porque Ecuador no atacó luego de la expulsión, así que le daba chance de tenerlo a él junto a Juan Fernando Quintero:

“James hizo un muy buen partido, no sé qué vio usted, ¿lo vio bien? Incómodo no. Estuvo dentro del campo con 11 jugadores, creo que hizo un buen partido. Además, la superioridad numérica no nos permitía tener un jugador de esta categoría, aunque no tuviera que correr tanto. Jugamos en el último cuarto del campo, en el área de ellos todo el segundo tiempo y James es el jugador más preciso tanto centrando como filtrando pases. Estoy contento y conforme del partido que hizo. Mientras él estuviera para correr ese espacio del campo, lo mantuve hasta el final igual que a Lucho Díaz y a Portilla, que hizo un gran partido también. Yo lo vi bien a James y estoy conforme con su rendimiento”.