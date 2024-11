La Policía emitió su sanción a Efraín Juárez que comienza con tres años sin acceso a los estadios

La Policía interrumpió la rueda de prensa tras el partido de la semifinal de vuelta en la Copa BetPlay entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, para llevarse a Efraín Juárez por incitar la violencia debido a su festejo.

PUBLICIDAD

Pese a que el técnico mexicano explicó que su celebración no iba dirigida a los hinchas rivales, sino al palco del conjunto ‘Verdolaga’, fue sancionado fuertemente por las autoridades, aunque Dimayor todavía no se ha pronunciado al respecto.

Vea acá: “Tiene costo político”: Vélez se explayó contra Néstor Lorenzo por un jugador en específico

“La sanción inicial a Efraín Juárez fue de 3 años sin acceso a los estadios y 26 Millones de Multa. A la audiencia fue una abogada como apoderada del técnico, quien presentó el recurso de apelación. #Opinion : Tiene Razón Nacional en su comunicado. Falta coherencia y equidad”, escribió Yony Gutiérrez a través de su cuenta de X, sobre los cargos que enfrentará el técnico mexicano.

No obstante, Pilar Velásquez fue muy específica al responder que todavía no hay decisión oficial del ente que rige el fútbol colombiano y este comunicado es netamente de la Policía y otras entidades de la ciudad: ”Aclarar que esto no es de DIMAYOR, es de la policía y las entidades de Medellín que pidieron sus descargos”.

La periodista de Win Sports ahondó en la información respecto a lo que le contaron desde la institución de fútbol: “Ahora. Me cuentan que dese la alcaldía optarían más por una sanción económica y hasta social. Desde Atlético Nacional se trabaja fuertemente en eso. La apelación ya está en la secretaría de seguridad que considera desproporcionada la medida de 3 años para Juárez”