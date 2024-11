Así se jugarán las fechas dos y tres de los cuadrangulares semifinales del FPC

América y Once Caldas - Fotos: Redes sociales de los equipos

La liga colombiana se encuentra en la fase final del segundo semestre del 2024, y tras el sorteo, tenemos dos grupos bastante emocionantes donde veremos partidos de lujo y elencos dispuestos a dejar todo en cancha por hacerse con el campeonato. Si bien el FPC está atravesando por una crisis a causa de los constantes problemas y desmanes en los estadios, además de las continuas sanciones a técnicos y jugadores, el interés que despierta en los fanáticos no cesa, y ya todos están conectados para no perderse lo que resta de la competición.

Lo que viene para los integrantes del grupo A

En el grupo de la muerte, tendremos dos de los clásicos más importantes de nuestro país en las dos siguientes fechas. En primer lugar, Bogotá se vestirá de gala para recibir una nueva versión del Independiente Santa Fe contra Millonarios, que, a la espera de lo que ocurra en la primera fecha con ambos clubes, pinta para ser un encuentro decisivo para lo que ocurra en la definición del cuadrangular.

Ya en segunda instancia, los aficionados del fútbol colombiano, y por supuesto, los hinchas de los equipos, verá el clásico de Colombia, Millonarios versus Atlético Nacional. Partido que, a la espera de lo que cosechen ambos clubes, tendrá un tinte diferente por la mala situación que están atravesando los ‘Verdolagas’ con respecto a las sanciones que se le están aplicando, y la lluvia de críticas por la que está pasando Alberto Gamero en el ‘Albiazul.

Por supuesto, acompañando a estos tres elencos estará el que seguramente sea el hueso más duro de roer, el Deportivo Pasto. Equipo que ha demostrado una solidez llamativa en defensa y poderío en ataque a través de su delantero Daniel Moreno, goleador del campeonato. Los ‘Volcánicos’ después de enfrentar a ‘Millos’, se verán las caras contra Nacional en la fecha 2 y Santa Fe en la 3.

El grupo B ‘arderá’ con partidos de alta tensión

Sin duda, el cuadrangular más parejo es este, con la presencia de cuatro equipos que cuentan con plantillas de buenos nombres y jugadores de alto calibre. Pese a que el favorito es el América de Cali, finalista de Copa, segundo del todos contra todos y poseedor de la venta deportiva (punto invisible), los tres rivales que tiene a vencer son pesos pesados que, en un abrir y cerrar de ojos, buscarán amargar la fiesta del ‘diablo’.

En la fecha dos viviremos un América contra Once Caldas, nada mal para una tarde de domingo, aunque con el antecedente reciente de la victoria aparatosa de la ‘Mecha’ sobre los ‘Albos’ por 3 a 0. En segundo lugar, ¿Qué tal un Tolima versus Junior para cerrar la jornada dominical? Sin duda serán partidos para ‘alquilar balcón.

Y para la tercera fecha, vendrán los duelos Tolima vs. América y Once Caldas vs. Junior, partidos que, para ese día, se espera que sean el comienzo de la definición del grupo, que aunque está bastante parejo, cualquiera que logre arrancar con dos victorias, llegará perfilado como favorito a la final para la tercera jornada.

Fecha 2

Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional - domingo 24 de noviembre 3:00 PM

América vs. Once Caldas - domingo 24 de noviembre 5:10 PM

Deportes Tolima vs. Junior - domingo 24 de noviembre 7:20 PM

Independiente Santa Fe vs. Millonarios - lunes 25 de noviembre 8:00 PM

Fecha 3

Deportes Tolima vs. América - miércoles 27 de noviembre 6:30 PM

Once Caldas vs. Junior - miércoles 27 de noviembre 8:30 PM

Deportivo Pasto vs. Santa Fe - jueves 28 de noviembre 6:30 PM

Millonarios vs. Atlético Nacional - jueves 28 de noviembre 8:30 PM