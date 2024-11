La Selección Colombia tendría tres bajas más aparte de James Rodríguez

La Selección Colombia no atraviesa por su mejor momento en esta eliminatoria. Tras la dolorosa derrota ante Uruguay y la ausencia por lesión de James Rodríguez, que solo pudo disputar algunos minutos en Montevideo, mucho se ha hablado sobre el que sería el plan de Néstor Lorenzo de cara al duelo ante Ecuador en Barranquilla. Y es que al menos tres jugadores que hacen parte del equipo titular de forma habitual también tendrían inconvenientes físicos, por lo que no podrían ser la partida y obligarían al estratega a cambiar su formación para este importante duelo.

Uno de los jugadores que más hizo falta en la fecha anterior ante la ‘Celeste’ fue James, que, sin duda, se notó que no estaba a su 100% cuando hizo su ingreso al terreno de juego. En programas como Saque Largo de Win Sports o El VBar de Caracol Radio se habló sobre la preocupante dependencia que tiene el combinado nacional con el 10 del Rayo Vallecano, aunque muchos otros aseguraron que el entrenador de su equipo no está tan equivocado al no darle minutos, ya que llegó con un muy bajo nivel a esta doble fecha FIFA.

Ahora, a esta dura baja se le sumaría las de Richard Ríos, Jhon Arias y Jhon Lucumí, jugadores que fueron titulares en Uruguay y que habrían tenido algún inconveniente físico que los tendría trabajando para poder estar a punto para el encuentro ante Ecuador. Si bien el técnico Lorenzo cuenta con hombres para suplir estas bajas, preocupa el nivel que puedan mostrar hoy, ya que el equipo jugaría sin una parte importante de la columna vertebral de la plantilla que llevó a la ‘Tricolor’ a la final de la Copa América.

¿Cuál sería la titular de Colombia ante Ecuador?

La Selección Colombia formaría de la siguiente manera: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Johan Mojica, Matheus Uribe, Kevin Castaño, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz y Jhon Córdoba.