“Tienes que ser muy mier**”: Gaston Pezzuti mandó vainazo a Carlos Antonio tras partido de Nacional

Una polémica jugada se presentó al cierre del primer tiempo en el partido entre Medellín vs Atlético Nacional, cuando Luis Marquínez salió a cortar un pase que puso Luis ‘Chino’ Sandoval al vacío apostando a la velocidad de Brayan León Muñiz. El guardameta chocó con el delantero y quedó fuertemente golpeado.

Rápidamente, los jugadores pidieron asistencia del cuerpo médico para Marquínez, pero el árbitro José Ortiz no dudó en mostrarle la tarjeta roja, mientras que en la transmisión de Win Sports, Carlos Antonio Vélez pidió repetir la escena para determinar si el portero golpeó el balón con la mano, hecho que molestó mucho al exfutbolista Gason Pezzuti.

“Porque toca la pelota con la mano, quiero volver a ver la jugada. Es la primera vez que el bloque de Nacional está dispuesto en bloque contrario. Él sale con todo, mete la cabeza y la alcanza a tocar con la mano. No es un ataque prometedor sino opción manifiesta de gol, así lo estima el juez del partido y le da la roja, eso es lo que yo leo. Accidentalmente o no, pero la toca con la mano, espero que se recupere. Estaba por decir que la figura del partido era Marquínez”, fueron las palabras exactas que pronunció Vélez tras la jugada de la expulsión, desglosando qué había sucedido en la acción.

No obstante, Gaston Pezzuti dejó claro que no estuvo de acuerdo con el proceder de Carlos Antonio, pues considera que no debió enfocar las palabras en lo que sucedió puntualmente en la jugada, sino preocuparse por el estado de salud del guardameta, quien evidentemente quedó golpeado.

“Hay que ser muy mierda para preocuparse más si fue mano en una jugada, que de la salud de un jugador. En fin……Una más que lo pinta”, escribió el otrora futbolista de Atlético Nacional en su cuenta de X: