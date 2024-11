Periodista de Caracol Radio arremetió contra James Rodríguez: “Que se acabe ese pechiche en la Selección”

Uno de los jugadores de los que más se ha hablado en el tiempo reciente alrededor de la Selección Colombia es el astro James Rodríguez, futbolista que no pudo hacer parte del once inicialista ante Uruguay y que aún está en duda para afrontar el partido contra Ecuador. Ante esto, la afición y los periodistas han hecho saber la notable falta que le hace la presencia del 10 al equipo, aunque, no muchos están de acuerdo con esta afirmación. Uno de los que desmiente esto es un reconocido periodista de Caracol Radio, quien aseguró que a James se le ‘pechicha’ y consciente dentro de la Selección.

El 10 de la Selección Colombia no llegó de la mejor forma a esta convocatoria debido a una lesión sufrida en su equipo, el Rayo Vallecano, mismo donde se ha rodeado de comentaros y críticas por no tener las oportunidades y los minutos que se esperaba que recibiera en un equipo de esta magnitud, pues su entrenador no cuenta con él. Ante esta cuestión, se ha avivado el debate sobre la relación de James con sus entrenadores, ya que no es la primera vez que el jugador tiene problemas en un equipo y que rápidamente se rumora sobre su salida a causa de peleas internas y diferencias con su cuerpo técnico.

Es por esto que en medio del reconocido programa ‘El VBar’ de Caracol Radio, se dio un acalorado debate sobre la presencia del volante ofensivo en el equipo, donde el periodista Giovanni Cárdenas se despachó contra el 10: “Es mentira que en su momento, cuando James no estaba bien, Reinaldo dijo no porque necesito jugadores al 500% y se molestaron. Hay mucho arrurú arrura con él, mucho pechiche con James, que se acabe ese pechiche en la selección Colombia, o está bien o no está bien”.