“Hablar del partido sobra”: Alejandro Restrepo fue contundente al hablar de lo que hizo Efraín Juárez

Atlético Nacional eliminó a Independiente Medellín ante sus hinchas, pero Efraín Juárez tuvo un feo gesto con la tribuna del conjunto ‘poderoso’ porque celebró ‘a rabiar’ la clasificación a la final de la Copa BetPlay, hecho que desató la polémica y seguramente le acarre una sanción al conjunto ‘Verdolaga’.

Durante la conferencia de prensa, Alejandro Restrepo, el técnico del Medellín, rechazó de manera contundente el comportamiento de su colega mexicano.

Pese a que Juárez intentó pedir disculpas y argumentar que fue un malentendido porque su celebración no iba dirigida a los hinchas del Medellín, sino al palco de Atlético Nacional, las críticas no se hicieron esperar, empezando por Alejandro Restrepo, quien dejó claro que el comportamiento del estratega mexicano no lleva a nada bueno:

“Hemos vivido como fiesta los tres clásicos más lindos de los últimos tiempos, llenos, la gente comportándose, pero creo que lo que ha pasado al final no puede suceder”.

Sin embargo, Restrepo sí destacó la actitud de los hinchas que estuvieron presentes en el estadio por no desatar algún tipo de caos o desmán, especialmente luego de los últimos escándalos que se han presentado en el fútbol colombiano.

El técnico del Medellín fue claro al decir que le interesaba hablar del desarrollo del partido, porque lo más importante realmente es que pudo terminar en tragedia:

“Felicitar a la gente porque al final se comportó medianamente bien para lo que pasó y, creo que lo que pasó con el entrenador (Efraín Juárez), no va con los valores y principios de lo que somos los antioqueños, de como nos venimos comportando. Venimos corrigiendo temas sociales y hoy acá hablar del partido sobra, porque pudo haber pasado algo mucho más grave”