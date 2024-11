“Fácil echarle la culpa a Luis Díaz”: Vélez le dio palo a Lorenzo por dos futbolistas

La derrota de la Selección Colombia a manos del combinado uruguayo cayó ‘como balde de agua fría’ por cómo se dio el desarrollo del primer tiempo. Carlos Antonio Vélez no se quedó callado y cuestionó a Néstor Lorenzo por incluir en el compromiso a Yerry Mina y Rafael Santos Borré cuando intentaba empatar el partido.

El analista de RCN y Win Sports comenzó defendiendo a Luis Díaz porque suele ser fuertemente criticado generalmente cuando pierde la ‘Tricolor’, pero sí atacó al técnico argentino por las decisiones que toma en los diferentes partidos:

“Es muy fácil echarle la culpa a Luis Díaz o no sé quién, aquí hay un problema colectivo. Lorenzo algunas veces se demora en los cambios, otras veces hace grandes primeros tiempos y la embarra en los segundos, a veces se nubla, se duerme, no sé qué es lo que hace, pero no hace lo correcto y alinea el que no es”.

Para este partido fue específico al cuestionar que metiera a Yerry Mina y Rafael Santos Borré para intentar igualar el partido, sobre todo por el defensor, a quien le dio la instrucción de jugar como delantero:

“El segundo tiempo es para meterle la mano, lo que a uno sí le aterra es que para empatar un partido es que tengas que poner a Mina de 9 y a Borré. A ver, todavía acepto a Borré, pero a Mina de 9, conseguimos ese gol por obra y gracia del Espíritu Santo porque no veía por dónde podía entrar”.

De todas maneras, lo más grave que le pareció fue que no pudieran defender el agónico empate luego de conseguirlo cuando parecía que no había forma:

“Cuando nos ganamos la lotería, Mina vaya para atrás, paramos el partido y tengo que repetir una frase que usé en RCN Televisión. Uno puede ser gil de apellido, pero no jugando fútbol”.