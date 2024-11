Periodista ‘se paró en las pestañas’ para desmentir el récord de Falcao tras gol a Boyacá Chicó

Radamel Falcao García ingresó sobre la hora del partido entre Boyacá Chicó y Millonarios que se disputó en el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio y anotó su segundo gol desde que fichó por el conjunto ‘Embajador’, convirtiéndose en el máximo goleador colombiano en toda la historia.

No obstante, el periodista de ESPN, Luis Arturo Henao, dejó claro que todavía no ha superado a Víctor Hugo Aristizábal, pues anotó que el exfutbolista hizo dos goles más con la Selección Colombia que no le han tenido en cuenta.

El dato que la mayoría tiene sobre las anotaciones que consiguió Víctor Hugo Aristizábal es de 347 goles, así que el más reciente tanto que logró Falcao le permitiría superarlo por uno. Sin embargo, Luis Arturo dijo que hay dos goles más de ‘Aristi’ que no le tienen en cuenta y que anotó con la Selección Colombia contra Frankfurt y Sao Paulo:

“Por qué le queremos restar los 2 goles que hizo Aristizábal con la Selección Colombia en partidos con público, arbitro y organizados por la Federación Colombiana de Fútbol ante clubes en 1995 ante São Paulo y Frankfurt. En ese momento eran juegos oficiales, no se puede legislar lo de antes con las normas de hoy”.

Aun así, Falcao ya publicó un mensaje de agradecimiento y admiración tras ganarse muchas felicitaciones por convertirse en el futbolista colombiano con más goles en la historia:

“Es un honor superar a una Leyenda como Víctor Hugo Aristizábal un ídolo y referente de niño. Hoy solo puedo agradecer a Dios, a mi familia, a mis compañeros de equipo y directivos por permitirme romper este récord con el equipo de mis amores Millonarios. También quiero agradecer a todos los equipos donde he tenido la oportunidad de marcar y a la Selección Colombia. Este logro es de todos!”.