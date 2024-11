“Lamento no haberte dejado algo para burlarte”: Narradora de Win Sports ‘dejó callado’ a un crítico

La última fecha del todos contra todos en el fútbol colombiano marco un hito importante: por primera vez en toda la historia, una periodista lideró la narración de un partido de la máxima categoría. Por supuesto, muchos aplaudieron su logro, aunque no faltó aquellos que intentaron burlarse, pero ella salió a defenderse con argumentos muy serios y profesionales

Carolina Rubio fue la periodista designada para relatar el encuentro de Alianza frente a Atlético Bucaramanga que le permitió cantar gol en cuatro ocasiones.

Muchas felicitaciones llegaron para ella, pero en X, un creador de contenido enfocado en Cúcuta Deportivo, rival de patio del ‘Leopardo’ la criticó por supuestamente ser hincha de Bucaramanga, hecho que ella no solo desmintió, sino que dejó claro su profesionalismo

“Hoy le narró al bucaramanga la misma vieja que dijo: “cántalo hincha motilón” y hoy si no fue capaz de dejar una frase para burlarnos. Esa vieja es más hincha del bucaramanga”, escribió Samuel Villamizar.

“Hola Samuel, muchas gracias por estar pendiente de la transmisión. Sin embargo, no soy ‘la misma vieja’ que dice eso, no es mi marca de gol. Lamento no haberte dejado algo para burlarte, seguro lo estabas esperando con ansias. Y no, no soy hincha de Atl. Bucaramanga. Saludos!”, respondió Carolina Rubio.

Además, la periodista de Win Sports aprovechó para dar su sensación luego de aquella narración y agradeció a cada persona que estuvo pendiente y ha hecho parte de su proceso:

“Ahora que ya desperté del sueño, quisiera agradecerles a conocidos y ajenos por todos sus mensajes, comentarios y apoyo en mi debut narrando la Liga. Fue una noche increíble. Como todo en el fútbol, es un proceso, este es el mío y siempre buscaré ser mejor en lo que hago”.