‘La suerte está echada’: Se sortearon los cuadrangulares del fútbol colombiano y así quedaron

Santa Fe, América de Cali, Millonarios, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Once Caldas y Deportivo Pasto son los ocho equipos que continúan en camino para quedarse con el título de la Liga BetPlay 2024-2 y bordar en su escudo la estrella navideña.

Minutos después del término de la fecha 19 del ‘todos contra todos’, se realizó el sorteo de los cuadrangulares y a continuación le presentamos cómo quedaron repartidos los grupos y cómo se disputará la primera fecha.

Para entender la siguiente ronda en el fútbol colombiano hay que aclarar que Independiente Santa Fe y América de Cali liderarán los grupos gracias a quedarse con los dos primeros puestos del ‘todos contra todos’. De esta manera, ‘Leones’ y ‘Escarlatas’ consiguieron la ventaja deportiva, que también se conoce como punto invisible.

Asimismo, la posición 3 planta la posición 4, la 5 con la 6 y la 7 con la 8, es decir, Millonarios no podía quedar emparejado con Tolima, Nacional con Junior y Once Caldas con Pasto. Además, los equipos que comparten estadio no podrán jugar en condición de local en la misma fecha.

Grupo A:

Santa Fe, Millonarios, Atlético Nacional y Deportivo Pasto

Grupo B:

América de Cali, Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y Once Caldas

Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares:

Grupo A:

Millonarios vs Deportivo Pasto en el Estadio El Campín

Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe en el Estadio Atanasio Girardot

Grupo B:

Junior vs Deportes Tolima en el Estadio Metropolitano de Barranquilla

Once Caldas vs América de Cali en el Estadio Palogrande de Manizales

Hasta ahora no se ha revelado la fecha y hora de los compromisos, pero se estima que iniciarán la semana del lunes 18 de noviembre.