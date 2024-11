Alex Escobar le cayó con todo a los hinchas del América: “Como son de noveleros”

América de Cali ha sido uno de los mejores equipos en lo que llevamos de campeonato. Tras el cierre del todos contra todos, ya se empieza a hablar sobre la forma en que el ‘Polilla’ Da Silva debe afrontar cada uno de los duelos que le esperan por cuadrangulares, donde, pese a no estar en el ‘grupo de la muerte’, si tiene tres duelos mano a mano con en Once Caldas, el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima, siendo estos dos últimos unos de los rivales a los que más difícil es ganarles de visitante. Pese a la clasificación, en la última fecha, justamente ante el Once, el Pascual Guerrero se vio bastante vacío, por lo que el asistente técnico Alex Escobar arremetió contra la hinchada por el poco apoyo.

Este problema comenzó luego de una seguidilla de malos resultados que tuvo la ‘Mecha’ durante las últimas jornadas del todos contra todos, donde el equipo tuvo derrotas dolorosas de visita y empates bastante inesperados de local. Aunque el club ya se había clasificado con bastante anterioridad, su afición, como es natural, exigió no bajar el ritmo con el que venían, aunque, una de las cosas que molestó al cuerpo técnico ‘Escarlata’ fue la falta de asistentes en el Pascual durante los últimos encuentros disputados en Cali.

La ‘gota que rebosó la copa’ fue el duelo en la última fecha ante el Once, donde América venció categóricamente 3 goles a 0. En la rueda de prensa postpartido, el asistente técnico del ‘Polilla’, Alex Escobar, fue certero con su opinión sobre la pobre asistencia que tuvo el encuentro: “Yo que soy de hueso rojo, me duele que el hincha no venga, porque todo el campeonato estuvimos de primeros. Y a la gente que habla por las redes, al final no son hinchas, son detractores de la institución. Quiero mandarles un recadito, el hincha verdadero fue el que vino hoy, felicitarlos a ellos y esperamos que como son de noveleros, ojalá vengan el domingo”.