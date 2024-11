Pékerman se llevó gran decepción por cuenta de la Selección Colombia: “tenía toda la posibilidad”

La Selección Colombia se está entrenando en el predio de Boca Juniors, en Buenos Aires, justo antes de viajar a territorio uruguayo para enfrentarse a los Charrúas. Precisamente, José Néstor Pékerman está en Argentina y quería estar en el entrenamiento de la ‘Tricolor’, pero no lo invitaron.

El estratega que llevó a la Selección Colombia a dos Mundiales consecutivos habló de la importancia que ha tenido la llegada de Néstor Lorenzo luego de cuatro fatídicos años donde el combinado nacional no solamente se quedó por fuera de Qatar 2022, sino que cortaron el proceso de Pékerman:

“Lamentablemente, Colombia, después de que nos fuimos nosotros para el próximo mundial, dio un paso atrás, cambiaron varios entrenadores y se perdió la idea del proyecto, pero poco a poco volvió. Afortunadamente, con el regreso de Néstor (Lorenzo) recuperó todo el potencial que tenía Colombia”.

José Néstor aprovechó la oportunidad para elogiar a su pupilo y dejar claro que ha hecho un excelente trabajo como técnico de la Selección Colombia, equipo que guarda similitudes con la generación que él dirigió:

“Tuvo la oportunidad de estar ahora en Colombia después de estar en Perú y lo está haciendo fantástico. Han dado un salto de calidad. Yo creo que los equipos tienen similitudes en muchos aspectos y también hay características de jugadores que son espontáneas, no sabes cuándo van a aparecer”.

No obstante, Pékerman abrió su corazón y dijo que le hubiera gustado estar en la concentración de la Selección Colombia, pero no se dio porque no lo invitaron:

“¿Le digo la verdad? Hoy esperaba que pudiera estar, tenía toda la posibilidad de invitarme. Pero muy feliz, se lo merece, porque con nosotros siempre ha tenido un gran trabajo, es una gran persona y con mucha capacidad”.