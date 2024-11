Jarlan Barrera desmintió a varios medios en específico por supuestas palabras al Junior

La última fecha del todos contra todos del fútbol colombiano enfrentará a Junior de Barranquilla frente a Deportivo Cali. Por un lado, los ‘Tiburones’ se juegan su clasificación a los cuadrangulares semifinales, mientras que el ‘Azucarero’ ya se salvó del descenso, pero buscará seguir sumando puntos pensando en el promedio del próximo año.

Respecto al juego, se difundieron supuestas declaraciones de Jarlan Barrera acerca de su regreso al Metropolitano de Barranquilla, que él mismo tuvo que salir a desmentir.

Algunos medios de comunicación en redes sociales hicieron eco sobre unas palabras que aseguraron que había dicho Jarlan Barrera: “A Barranquilla no iremos a regalar nada. Nos traeremos los 3 puntos y no lo digo con rencor. En nosotros no está si el Junior clasifique o no. Yo personalmente me jugaré una final”.

Ante esto, el talentoso futbolista con pasado en el ‘Tiburón’ se pronunció en su cuenta de Instagram para dejar claro que él en ningún momento dijo eso y le echó la culpa a los medios digitales que inventaron una entrevista que nunca sucedió

A continuación le presentamos el mensaje de Jarlan Barrera en las historias de su cuenta de Instagram:

“Quiero desmentir las declaraciones que han salido publicadas recientemente en algunos medios y páginas digitales respecto al partido ante Junior en Barranquilla. Esas afirmaciones no fueron realizadas por mi.

Hago un llamado siempre, con el debido respeto, a verificar la veracidad de las informaciones y a no difundir falsos testimonios a fin de evitar malos entendidos o posibles daños..

Quiero agregar, enfáticamente, que responsabilizo a todos los medios digitales que inventaron una falta entrevista, por cualquier daño que se produzca a mi integridad física.

Futbol en Paz.

-Jarlan Barrera”.