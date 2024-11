Daniela Garavito: Una de las grandes promesas del fútbol femenino en Colombia

En Colombia, el fútbol femenino ha sido una de las grandes apuestas para la Dimayor y los equipos pertenecientes al FPC. A lo largo de los años, y específicamente desde la creación de la liga, se ha visto un crecimiento exponencial tanto en el desarrollo del deporte rey para las mujeres, como en el peso que han adquirido las selecciones Colombia en las diversas categorías que han dejado en alto el nombre de nuestro país a lo largo del mundo.

En medio de todos los triunfos y alegría que nos han dado, encontramos muchas figuras con historias cautivadoras, que, sin duda, se han ganado el corazón de toda la afición y los seguidores dentro y fuera del país.

Una de ellas es Daniela Garavito, joven jugadora que ya cuenta con una considerable experiencia en el Fútbol Profesional Colombiano, además de ser convocada a la Selección en varias oportunidades, entre ellas, una Copa del Mundo que no pudo disputar por una lamentable lesión.

A sus 19 años, se ha convertido en una de las máximas promesas que ha dado nuestro país en el tiempo reciente. Daniela habló en exclusiva con Publimetro, y nos contó un poco sobre lo que ha sido para ella ser futbolista y algunos de sus máximos objetivos dentro del deporte.

¿Cómo ha sido tu trayectoria en el fútbol?

Yo empecé en el fútbol desde muy joven, comencé en mi colegio e iba al parque con mi padre y con mi hermano, ellos me inculcaron el fútbol. Ya en el 2013 empecé a jugar y fue cuando mi hermano me consiguió una escuela de futbol. De ahí pasé a un equipo femenino que se llama City Football y pude afianzarme después en Future Soccer, que era otro club en el que empecé a tener selecciones Bogotá, a jugar Pony Fútbol y recibí mis primeros llamados a la Selección Colombia.

¿Cómo fue tu llegada al fútbol profesional femenino?

Antes de mi ingreso a Santa Fe ya me habían llamado a Selección Colombia, pero lastimosamente yo sufrí una lesión en mi tobillo, por lo que tardé en empezar con Santa Fe. Ahí ya me comuniqué con el presidente Eduardo Méndez y ellos me dieron el aval para poder hacer unas pruebas con ellos, luego de presentarme, estuve en dos entrenamientos y ya deciden dejarme en el equipo.

¿Cómo recibiste y manejaste las críticas tras el caótico paso de Independiente Santa Fe a Millonarios?

En un comienzo fue muy duro, porque era algo nuevo para mí como jugadora. Fue importante el apoyo de mi familia, seres queridos y compañeras. Con el tiempo lo pude manejar de una mejor manera y siento que me hizo más fuerte. Lastimosamente, es nuestro trabajo y no podemos pensar solo con el corazón, también hay que pensar con la razón y hacer lo que más se acople a los objetivos como deportista.

¿Cuál es tu objetivo más grande como futbolista?

En este momento es poder recuperarme y ganar más confianza. Ya después, quizá en un año, dar el salto al exterior, es algo que me gustaría bastante. Y por supuesto, ser convocada a la Selección Colombia de mayores, que es uno de los retos personales más grandes que se me vienen.

Me gustaría jugar en la liga de México, es una competición muy sólida, al igual que la de España, donde hacen procesos de selecciones muy buenos en todas las categorías y les han dado buenos resultados dentro y fuera del país, sin duda es algo que le podría aportar a mi carrera.

¿Crees que el fútbol femenino en Colombia higiene la visibilidad que debería tener?

Considero que ha tenido un cambio grande, sin embargo, hace falta mucho tramo por recorrer, ya que llevamos muy poco tiempo a comparación del fútbol masculino. Siento que vamos por buen camino, faltan muchas cosas por aprender y crecer, pero siento que se han dado resultados muy grandes.