La verdadera razón de Dimayor para programar la última fecha del FPC un jueves y no domingo

La fase del ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay 2024-2 está a tan solo una fecha de finalizar, que por supuesto, se tendrá todos los partidos en simultáneo (este jueves 14 de noviembre a partir de las 7:00 de la noche).

Si bien es cierto que la programación de juegos para este semestre ha estado lejos de ser idónea, tal parece que hay una razón de fondo para que estos compromisos no se lleven a cabo el fin de semana y la Selección Colombia estaría involucrada.

Según informó el periodista Paolo Arenas, el verdadero motivo por el que Dimayor decidió agendar los diez partidos de la fecha 19 para este jueves tiene que ver con el cronograma de las eliminatorias de cara al Mundial.

En detalle, Junior de Barranquilla oficiará de local ante Deportivo Cali en este último encuentro. Sin embargo, la Selección Colombia estará entrenándose en el Metropolitano para preparar su partido frente a Ecuador que podría certificar su regreso a una Copa del Mundo luego de perderse Qatar 2022.

De esta manera, el ente rector del fútbol colombiano decidió programar los partidos de América de Cali vs Atlético Bucaramanga y de Independiente Medellín vs Atlético Nacional para este fin de semana, correspondientes a las semifinales de vuelta de la Copa BetPlay, puesto que no afecta en nada al combinado nacional.

“A la recurrente pregunta: ¿Por qué la última fecha no se juega el domingo? La respuesta: Porque el domingo el estadio ya es de la Selección Colombia y Junior es local ante Cali en la jornada 19. Por eso el jueves es la definición de Liga y domingo semis de Copa. No al revés”, escribió Arenas respecto al debate que hay por jugar estos partidos a la misma hora de los encuentros de la eliminatoria mundialista sudamericana.