“Díganle a Don Fuad”: Futbolista le pidió a periodistas una ‘ayudita’ para llegar a Junior

Junior de Barranquilla actualmente cuenta con varios delanteros con gran calidad: Carlos Bacca, Marco Pérez, Steven ‘Titi’ Rodríguez. Sin embargo, desde el extranjero, hay un futbolista que desea reforzar la plantilla del ‘Tiburón’ para 2025 y hasta le pidió el favor a unos periodistas de hablar con el dueño del equipo.

El jugador en cuestión es Pablo Sabbag, quien actualmente milita en Alianza Lima de Perú y tiene contrato vigente hasta diciembre, pero no ha contado con gran continuidad debido a las múltiples lesiones que ha sufrido, pues apenas pudo jugar 16 partidos, en los que anotó cuatro goles y brindó una asistencia.

De todas maneras, parece que el delantero con pasado en Deportivo Cali y La Equidad no quiere continuar en el fútbol peruano, pues durante una zona mixta dejó claro su deseo de vestirse con los colores del Junior de Barranquilla, del cual es hincha, y donde previamente ya estuvo cerca de fichar:

“Díganle a Don Fuad a ver si me trae, ahí estoy, que me llame no más, a disposición. Sí hubo acercamientos, al final no se dieron las cosas. Me encantaría jugar en Junior, es el equipo de mi ciudad y al que siempre he apoyado”.