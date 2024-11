“Estaba mintiendo”: Futbolista del Chicó también le cayó al árbitro tras escándalo con Bucaramanga

Atlético Bucaramanga no podrá defender el título de campeón del fútbol colombiano que consiguió en primer semestre porque quedó eliminado tras el empate con Boyacá Chicó que levantó una gran polémica debido a las decisiones arbitrales.

Muchos integrantes del ‘Leopardo’ se quejaron de las decisiones de Wilmar Montaño y Kéiner Jiménez, pero lo curioso es que el arquero del Boyacá Chicó también presentó sus críticas.

El portero Emiliano Denis habló con ‘El VBar Caracol’ donde dio su perspectiva de la jugada que se presentó en el último minuto, donde Bucaramanga anotó y el árbitro anuló el gol por una supuesta falta contre él:

“Tengo sujetado el balón cuando el juez da gol. Yo no podía creerlo, le decía que no podía ir al VAR, que tenía que darla él. Qué necesidad de ir al VAR cuando la falta es clara. Acá si el balón está tomado por las manos y te la sacan, es falta”,

Denis aseguró que él ya estaba en control total del balón cuando recibió el contacto, razón por la cual no debía sancionarse el gol: “Yo mismo la meto la pelota, el último toque se la doy yo porque se lleva la mano puesta. Es gol en contra, él me cabecea la mano, la falta es clara. Te lo digo que estoy en primera persona. Llegamos juntos los dos, yo dudo, pero yo llego primero y la meto en contra, porque me cabecea mi mano, mi mano no es transparente, me cabecea la mano. La pelota la meto yo”.

Finalmente, Denis hace una delicada acusación al decir que el árbitro le mintió a ambos equipos: “Me lo quería comer y me salvé de la roja, porque sabía que la tenía garrada y me decía que no. Él tiene que estar convencido también, muy convencido no estaba, estaba mintiendo, a todos, a mí y al de Bucaramanga”.