“Se tiene que quedar callado”, Vélez arremetió por los reclamos tras Chicó vs Bucaramanga

Carlos Antonio Vélez reprochó los reclamos generados por Atlético Bucaramanga, luego de la polémica generada tras el partido contra Boyacá Chicó y dejó claro que no tienen derecho a protestar por esto al tener rabo de paja.

Todo esto se dio tras el escándalo en Tunja en donde al Leopardo le anularon un gol legal en la última jugada del partido.

Tras esto, el técnico Rafael Dudamel, los jugadores y algunos periodistas partidarios han protestado de manera fuerte.

Carlos Antonio Vélez dice que en Bucaramanga no tienen que protestar

Al respecto, en su programa de las mañanas, el analista reconoció la equivocación del equipo arbitral.

“Lo del Bucaramanga. El árbitro Wilmar Montaño y el VAR Kéiner Jiménez. Es cierto, cometió un error gravísimo de anularle un gol a Bucaramanga que es absolutamente legal. No hay falta, el arquero no tiene control de la pelota y mientras no la tenga agarrada está en disputa. Era un gol legítimo”, señaló.

Añadiendo que “las dos penas máximas muy discutibles porque no hubo intensidad en ninguno, pero cada uno lo mide como quiere”.

Dejando claro que “el último error es muy grave, pero de ahí a decir que esa es la razón por la cual Bucaramanga queda eliminado, esa es una mentira más allá que piadosa porque apenas tiene el 43,1% de rendimiento. Ha marcado 15 goles en 17 partidos, menos de uno por juego. Tiene una gran cantidad de derrotas, sobre todo en casa (…) No se puede decir que por un partido lo eliminaron”.

“Venderse uno como víctima es muy sencillo y hay gente que le come cuento a eso. En segundo lugar, unas veces te dan y otras te quitan. No es lo lógico. El penal a Sambueza contra Medellín no fue penal y nadie hizo escándalo. Ahora, le quitan un gol legal y hay escándalo. Mire, hermano, cuando a uno le regalan y no dice nada, se tiene que quedar callado cuando le quitan. Qué pena tenerlo que decir”, puntualizó.

De esta manera, Carlos Antonio Vélez dejó claro que en Bucaramanga no deberían protestar porque cuando les ‘regalaron’ no dijeron nada.