“Llegué a pesar 102 kilos, es algo genético”: Camilo Vargas reveló una circunstancia que pocos conocían

Camilo Vargas encabeza la lista de futbolistas convocados por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia para la doble fecha de noviembre de las eliminatorias al Mundial 2026 para enfrentar tanto a Uruguay como a Ecuador.

Hoy por hoy, Camilo es titular indiscutido en la Selección Colombia, pero a lo largo de su carrera ha tenido que atravesar varias dificultades tanto deportivas como de salud.

Camilo Vargas recordó su debut en el fútbol profesional con la camiseta de Independiente Santa Fe, cuando recién había cumplido la mayoría de edad y tenía un fuerte problema de sobrepeso con el que lidió a punta de esfuerzo y dedicación, todo con el propósito de sacar adelante su carrera profesional:

“Llegué a pesar 102 kilos, es algo genético que me ha tocado luchar todo el tiempo de mi carrera, hoy en día también acompañamiento siempre de nutricionistas y también depende mucho de la voluntad que le pongas a todo porque no te sirve mucha información si no hay voluntad o deseo de evolucionar, estar bien, sentirte bien y que puedas desarrollar tu carrera en óptimas condiciones y tratar de decir no, ya se vuelve un hábito”.

Ahora que el futbolista de la Selección Colombia pudo superar aquellas afectaciones relacionadas con su salud y cumplió varios de sus sueños, todavía queda uno pendiente: es jugar en el fútbol de Europa. Camillo dejó claro que sin importar que ya cumplió 35 años, todavía guarda la esperanza de tener la experiencia en ‘el viejo continente’:

“Yo creo que quienes no hemos podido tener la oportunidad de competir en las ligas europeas, siempre estará vigente sin importar la edad o la circunstancia. Es una motivación poder generar un interés en un equipo europeo”.