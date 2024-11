Técnico del Liverpool sorprendió con sus declaraciones sobre Luis Díaz: “No lo amo”

Luis Díaz fue la figura del día en la jornada de Champions League, donde destacó con un hat-trick ante el Bayer Leverkusen con tres buenos goles. Tras esto, tanto los aficionados en el estadio como los de redes sociales estallaron en júbilo y llenaron de comentarios positivos al atacante, que, sin duda, fue el comandante de la goleada 4 por 0. A pesar de esto, su técnico, Arne Slot, dio unas certeras y polémicas declaraciones en rueda de prensa, donde dejó una particular frase: “No lo amo, pero me gusta”.

Mucho se ha hablado de la competencia que tiene el guajiro con el holandés Cody Gakpo. Esto, debido a que ambos han tenido un muy buen inicio de temporada y se han dado la mano en la pelea por la titularidad. Para aprovechar esto, Slot decidió ponerlos a los dos en el once inicialista de la UCL, cosa que le dio buen rédito, ya que no solo ‘Lucho’ anotó, también Gakpo se reportó y entre ambos sellaron el resultado final.

Teniendo en cuenta la destacada actuación de Díaz, una periodista de La W que se encontraba presente en la rueda de prensa, decidió preguntarle al entrenador por esta situación, a lo que él respondió: “No solo la gente de Colombia quiere y ama a Lucho, los fans del Liverpool también lo adora mucho, escuché muchas veces al estadio cantando su canción y al mánager también le gusta, no lo amo, pero me gusta mucho. Ha jugado muchos partidos... no es posible que todos los jugadores jueguen todos los partidos”.

Para cerrar, el holandés afirmó que tanto ‘Lucho’ como Gakpo son titulares para él, y que valora mucho el poder tener a dos futbolistas de la clase y la magnitud de estos atacantes, por lo que se siente a gusto con esta sana competencia interna que se ha desarrollado entre ambos.