Por esta razón, Juan Guillermo Cuadrado no tiene minutos en el Atalanta; ¿Debería irse?

Por esta razón Juan Guillermo Cuadrado no tiene minutos en el Atalanta

Una de las máximas figuras que ha tenido la Selección Colombia en el tiempo reciente es Juan Guillermo Cuadrado. El extremo ha sido parte del equipo que clasificó a dos copas del mundo, además de haber jugado en varios de los mejores equipos del mundo, incluso, es uno de los colombianos con más partidos jugados en el fútbol italiano, donde es bastante querido por su paso en Udinese, Lecce, Juventus, Fiorentina e Inter, aunque, en el Atalanta, equipo en que se encuentra actualmente, ve muy pocos minutos, cosa que ha despertado la curiosidad de muchos colombianos al no haber una razón aparente.

El equipo de Gasperini, actual campeón de la UEFA Europa League, es uno de los que mejor arranque de temporada han tenido en su país, estando segundo, detrás del Napoli, al que ya derrotaron hace unos días. El buen presente del club, especialmente, de varios de sus jugadores, han hecho que la ausencia del colombiano esté pasando prácticamente desapercibida, y es que tras su lesión sufrida el año pasado en el Inter, Cuadrado no ha podido encontrar continuidad en ningún esquema, y tampoco, en ninguna de las múltiples posiciones en que se puede desempeñar.

Y es que, pese a no estar lesionado, los motivos que mantienen alejado a Cuadrado de la titularidad están ligados al presente futbolístico de sus compañeros, ya que en sus posiciones, Zappacosta, Bellanova, y hasta Pasalic están teniendo un inmejorable presente, por lo que es difícil para el entrenador darle rodaje al astro colombiano, ya que no tiene mayor cabida, además de no necesitarlo con urgencia.

Tristemente, Juan Guillermo tiene apenas 206 minutos jugados (sin contar el partido de Champions ante el Stuttgart) repartidos en 7 encuentros, eso sí, ninguno de ellos como titular. No suma goles, ni asistencias, y ya muchos se preguntan si lo mejor es que baje algunos escalones y se vaya a un equipo de menor calibre, incluso, muchos sugieren que ya es hora de que vuelva a Colombia.