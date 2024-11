Después de la tormenta, el béisbol colombiano tiene sus juegos reprogramados

Luego de que varios juegos del arranque de la Liga Profesional de Béisbol en Colombia se debieran suspender por cuestiones climáticas, la organización dio a conocer la reprogramación de los mismos que tendrán acción entre este viernes 8 de noviembre y el 27 de diciembre, para dejar el calendario al día.

“La Liga Profesional de Béisbol (DIPROBEISBOL) informa que los juegos que estaban programados para el Viernes 1 de noviembre Leones vs Caimanes (suspendido por lluvia), Toros vs. Vaqueros (cancelado por lluvia); el sábado 2 de noviembre, Tigres vs. Caimanes (cancelado por lluvia); y los juegos del jueves 7 y viernes 8 de noviembre Vaqueros vs. Tigres (reprogramados por las fiestas de Cartagena), son re-programados de la siguiente manera:

Viernes 8 de noviembre:

Tigres vs. Vaqueros 19:00 horas (Re-programado por cambio de Sede)

Domingo 24 de noviembre:

Leones vs. Caimanes Hora por confirmar

1er Juego – Continuación juego suspendido

2do Juego – a 7 innings

Viernes 20 de diciembre:

Vaqueros vs. Tigres 19:00m (Re-programado por cambio de Sede)

Lunes 23 de diciembre:

Vaqueros vs. Tigres 19:00m (Re-programado por cambio de Sede)

Jueves 26 de diciembre:

Toros vs. Vaqueros 19:00m (Re-programado por lluvia)

Viernes 27 de diciembre:

Tigres vs. Caimanes 17:00m (Re-programado por lluvia – Double Header)