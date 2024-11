La preocupante razón por la que Yaser Aprilla y Jhon Solís no ‘ven minutos’ en el Girona

Yaser Asprilla y Jhon Solís no juegan en el Girona por esta razón

Girona es uno de los equipos que más ha sorprendido en este último tiempo por su gran desempeño a nivel nacional, mismo, que le bastó para clasificar a la UEFA Champions League actual. A pesar de que no han tenido una buena presentación en esta competencia internacional, los catalanes siguen siendo protagonistas, teniendo en cuenta el gran equipo que tienen donde figuran los colombianos Yaser Asprilla y Jhon Solís, aunque estos no están contando con muchos minutos recientemente por una particular y preocupante situación.

Uno de los refuerzos estelares de para esta temporada en el Girona fue el extremo colombiano Yaser Asprilla, el cual venía procedente del Watford de Inglaterra. Las expectativas sobre él eran bastante altas, puesto que ya figuraba en su club y contaba con minutos en la Selección Colombia. Mientras que, por su parte, Jhon Solís, desde su llegada al fútbol español, se ha ido afianzando en el medio campo ‘Gironés’, aunque su competencia por el puesto es bastante mayor, ya que en la misma posición se desenvuelven los futbolistas Donny Van de Beek, Yangel Herrera, Oriol Romeu, entre otros.

En primer lugar, el centrocampista Solís sufrió una lesión en su bíceps femoral hace alrededor de un mes, misma que lo ha mantenido alejado de las canchas, aunque según declaraciones de su entrenador, estaría listo para retornar el fin de semana para la siguiente fecha de La Liga de España. Mientras que su compatriota, Yaser Asprilla, sufrió un esguince en la articulación del tobillo en el partido de la Selección Colombia ante Bolivia, por lo que, desde entonces, su equipo ha llevado la recuperación a ritmo moderado, para que pueda estar disponible pronto y pueda volver de la mejor forma posible.

¿Cuándo juega la selección Colombia?

El combinado nacional disputará sus próximos partidos ante Uruguay y Ecuador el próximo viernes 15 de noviembre y martes 19 de noviembre, respectivamente. Se espera que ambos futbolistas se recuperen a tiempo para que puedan hacer parte de la lista de Néstor Lorenzo.