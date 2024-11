Árbitro que protagonizó polémica en Copa América le pitará a Colombia contra Uruguay

La Conmebol oficializó los árbitros que estarán dirigiendo los partidos de las siguientes fechas de la Eliminatoria Suramericana rumbo al Mundial 2026 y en el caso de la Selección Colombia tendrá ante Uruguay a un juez que protagonizó una polémica en la Copa América.

Adicional a esto, para el partido ante Ecuador, después de enfrentar a Uruguay, será un árbitro uruguayo el que le pite a la Tricolor.

“La FIFA, nota mediante a la Comisión de Árbitros de la CONMEBOL, dio a conocer la nómina de colegiados sudamericanos designados para las Fechas 11 y 12 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026″, dio a conocer el ente rector.

Árbitros para los partidos de Colombia

Para el duelo ante Uruguay, el árbitro central será el peruano Kevin Ortega, mientras que en el VAR estará el juez Diego Haro, también de Perú.

Por otro lado, para el partido de la fecha 12, ante Ecuador en Barranquilla, el árbitro será el uruguayo Esteban Ostojich y en el VAR estará su compatriota Andrés Cunha.

Árbitro Kevin Ortega protagonizó polémica acción en la Copa América

Fue n medio del encuentro entre Estados Unidos y Uruguay en la Copa América 2024 en donde se dio un acalorado cruce entre el capitán del equipo local, Christian Pulisic, con el equipo arbitral encabezado por el peruano Kevin Ortega.

Cuando se terminó el encuentro que se dio un momento que hizo bastante eco en el que se observó al capitán de USA acercarse al equipo arbitral, mientras les dirigía unas palabras. Después de saludar a uno de los asistentes, se acercó al central que se negó a darle la mano.

Árbitros para la fecha 11 de la Eliminatoria

Venezuela vs Brasil: Andrés Rojas (COL) | John Perdomo (COL)

Bolivia vs Ecuador: Maximiliano Ramírez (ARG) | Silvio Trucco (ARG)

Paraguay vs Argentina: Anderson Daronco (BRA) | Rodolpho Toski (BRA)

Uruguay vs Colombia: Kevin Ortega (PER) | VAR: Diego Haro (PER)

Perú vs Chile: Wilton Sampaio (BRA) | Wagner Reway (BRA)

Árbitros para la fecha 12 de la Eliminatoria

Bolivia vs Paraguay: Andrés Matonete (URU) | VAR: Leodan González (URU)

Argentina vs Perú: Wilmar Roldán (COL) | VAR: Yadir Acuña (COL)

Colombia vs Ecuador: Esteban Ostojich (URU) | VAR: Andrés Cunha (URU)

Chile vs Venezuela: Facundo Tello (ARG) | VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Brasil vs Uruguay: Piero Maza (CHI) | VAR: Juan Lara (CHI)