Marcelo Gallardo habló de una faceta poco conocida en su relación con JuanFer: “ha tenido que soportarme”

Juan Fernando Quintero es el hombre sensación en el fútbol argentino gracias a su brillante actuación en la semifinal de la Copa Sudamericana que le valió el cupo a la final a Racing luego de tres décadas. Desde periodistas hasta entrenadores han llenado de elogios al talentoso mediocampista y Marcelo Gallardo no fue la excepción.

PUBLICIDAD

Al técnico de River Plate, quien sacó una de las mejores versiones de JuanFer, no ocultó que lo extraña.

Vea también: Los propios hinchas del Cali cuestionaron el intento de burla al América : “Qué despropósito”

Luego de la dolorosa eliminación que sufrió el conjunto ‘millonario’ en la Copa Libertadores, donde Miguel Ángel Borja fue uno de los principales señalados, River Plate ganó su partido por el rentado local 3-1 sobre Banfield y Marcelo Gallardo no pudo evitar hablar de Juan Fernando Quintero.

El experimentado técnico argentino hizo hincapié en que le gusta el estilo de juego que tiene el colombiano, razón por la cual lo presionó para sacar su mejor versión:

“Mi relación con Juanfer ya es conocida. Él lo ha manifestado, siempre he tenido mucho cariño con respecto a la relación que hemos generado, más allá de mi exigencia para con él y él sabe que ha tenido que soportarme siendo exigido. A mí me pone muy contento su vigencia porque lo quiero, siento que en parte es un futbolista que me gusta observar, que me da alegría, que me despierta emoción. Ese tiempo de jugadores a mí me gustan”

De igual manera, Gallardo dejó claro que nunca hay que decir nunca, respecto a la posibilidad de volver a dirigir a JuanFer:

“Por más que hoy esté vistiendo otra camiseta, lo considero una persona a la que quiero mucho, que es parte también de la familia riverplatense, porque él lo ha mencionado muchas veces, o sea que nunca se sabe lo que pueda pasar”.