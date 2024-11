“Es ridículo”, Dibu Martínez fue desmentido por camarógrafo al que agredió

Jhonny Jackson, el camarógrafo que fue agredido por el portero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez, desmintió al argentino que se escudó en él por lo sucedido al final del partido entre Colombia y Argentina.

Luego de la sanción que le impuso la FIFA al guardameta de Aston Villa, el mismo dio unas declaraciones recientemente en las que dijo que el hombre de la cámara “fue un poco invasivo y se estaba riendo y es solo mover la cámara, pero ya está. Acepté la sanción, injusta la verdad y ojalá le vaya bien”.

Esta versión fue reprochada por el trabajador mediante una entrevista con Noticias RCN en la que dijo que él ni lo miró en ningún momento y explicó los motivos.

Camarógrafo desmiente versión de Dibu Martínez

Al respecto, Jhonny Jackson, fue muy claro: “Reitero lo que siempre dije, nunca le dirigí la palabra. Nunca tuve contacto con él, como lo expliqué en muchas entrevistas. Yo soy operador de steadicam que es un soporte y llevo un monitor. Yo no puedo verlo a él porque estoy viendo el monitor. El plano que yo doy lo tengo que ver por el monitor. Yo no tengo visual con la persona cuando estoy haciendo una toma. El monitor va a la altura de mi cintura, prácticamente estoy viendo el piso”.

“Es increíble que después de dos meses venga a decir eso. Está echándole culpa a los demás por sus malos comportamientos. Qué asuma, cómo viene a decir dos meses después que yo me estaba riendo. Es ridículo, este tipo ya es la tapa. Una persona que es un personaje público, un deportista, debería ser un ejemplo para los niños. ¿Por qué no acepta que cometió un error? Ahora viene a culparme a mí. Es imposible, yo no tuve contacto visual con él”, añadió.