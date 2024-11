Reconocido periodista dio a entender que Dimayor quiere beneficiar a ciertos equipos

Junior vs Millonarios

La sobrecarga de partidos, especialmente para los equipos que se mantienen en competencia en la Copa y que estarán jugando los cuadrangulares de Liga tiene a muchos con las alertas encendidas y uno que se sumó al llamado fue el periodista Jorge Andrés Bermúdez que dio a entender que con esto van a terminar favorecidos equipos como Millonarios, Junior, Tolima, Once Caldas y Santa Fe.

De hecho, sobre el tema ya había hablado el entrenador de América de Cali, Jorge ‘Polilla’ Da Silva, que criticó la seguidilla de partidos, manifestando que llegará el momento en el que les tocará elegir entre la Copa o la Liga.

De momento, en la Copa se mantienen en carrera: Atlético Bucaramanga, América, Independiente Medellín y Atlético Nacional.

Jorge Bermúdez advierte a Nacional y América por mala planificación de Dimayor

El periodista hizo un llamado director a la División Mayor del Fútbol Colombiano para que haga las cosas como corresponde y como es costumbre, dando cumplimiento a la Copa, antes de que comiencen los cuadrangulares de Liga, algo que no se ve venir.

“Que Dimayor haga las cosas como corresponde. A Nandito (Fernando) Jaramillo, que es, terminar la Copa y después dale vía libre a la Liga porque si no, los que van a jugar los cuadrangulares. América y Atlético Nacional, van a ver cómo después les van a embutir un montón de partidos en plenos cuadrangulares que los va a terminar perjudicando. Si la Copa no se juega ahorita en los miércoles que viene… La Dimayor ya les metió Liga debía haber sido Copa (…). Eso siempre ha pasado. Termina la Copa y después nos dedicamos a la Liga. No sé qué está pasando por la cabeza de la Dimayor”, sentenció Bermúdez.

Advirtiendo que “en diciembre les va a tocar jugar las finales de Copa más los cuadrangulares y van a terminar beneficiando a los que estén en cuadrangulares y no en Copa. Es decir, a Millonarios, a Junior, a Tolima, Once Caldas, Santa Fe y los demás se verán maltrechos”.

“Sus rivales van a estar fresquitos, esperando que los finalistas de Copa se desgasten para sacar provecho. Ojo con eso. Alertas en Nacional y América con las fechas de Copa y los cuadrangulares. Pilas que si no juegan eso ahorita les van a meter maratón de partidos en diciembre y eso no lo aguantan. Está demostrado”, añadió.