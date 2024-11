Hinchas pusieron a pedir perdón a un equipo del fútbol colombiano por tremenda ‘embarrada’ con Pedro Sarmiento

Una de las noticias más tristes que ha recibido el Fútbol Profesional Colombiano durante el 2024 fue el fallecimiento de Pedro Sarmiento. El director técnico y exfutbolista unió a toda la sociedad relacionada con el fútbol en un ambiente de solidaridad con todos aquellos que se vieran directamente afectados por esta triste partida, por supuesto, los más sentidos fueron los de equipos y jugadores que tuvieron relación profesional con el profe Sarmiento. Y muchos otros expresaron el dolor desde la figura que fue para el país, aunque, hubo un club que compartió un sentido mensaje, acompañado de unas palabras en tono burlesco, que ardieron a todos por semejante ‘embarrada’.

Los fanáticos y seguidores de las competencias colombianas tenían muy presente el nombre de Pedro Sarmiento, aún más después de haber dirigido a grandes como Atlético Nacional y Once Caldas, clubes donde disfrutó de los últimos años de su carrera deportiva. Más allá de esto, era bastante recordado por su paso como técnico y futbolista en elencos como el Cali, Medellín o América, por lo que el respaldo que recibió tras conocerse su crítico estado de salud fue bastante masivo, así como lo fue la réplica del comentario de este equipo.

A través de X, antes Twitter, Fortaleza es uno de los clubes que mayor manejo tiene, no solo por la forma en que expresan las noticias del club, sino también por el humor que los caracteriza. Si bien estos motivos les ha traído miles de seguidores, en esta oportunidad les salió ‘caro el chistesito’, pues, cuando se informó la muerte de Sarmiento, no había sido confirmado por la clínica y muchos, entre ellos ‘Forta’, publicaron su mensaje de condolencias.

El problema fue cuando se confirmó que aún no había fallecido, ya que el equipo eliminó la publicación y la posteó de nuevo unas horas después con el mensaje “ahora sí”, cosa que cayó bastante mal en los internautas, quienes arremetieron fuertemente contra la institución, obligándolos a pedir disculpas por esta ‘salida en falso’.

El equipo expresó lo siguiente:

“Amix, en el post de ayer la embarramos. Además de la imagen de luto que le hicimos al profe Sarmiento, queríamos decir que en el FPC nos anticipamos por perseguir la primicia de su fallecimiento posteando antes de su partida, y por eso pusimos: “Ahora sí.” + nuestro pésame. Creemos que no fueron las palabras indicadas para expresar nuestra intención y estamos de acuerdo con las opiniones sensatas en los comentarios. Al profe Sarmiento, todo el cariño que su vida generó en nosotros y a su familia, un abrazo del corazón. Sabemos que esto no significa nada, pero en memoria al profe y a la tristeza de que ya no esté aquí, hoy haremos el cubrimiento de nuestro partido Vs. Once Caldas sin memes. Los queremos mucho amix. Santiago Montejo, Comunicaciones, Forta”.