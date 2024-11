¿América o Junior? Cristian Barrios rompió el silencio tras sus polémicas declaraciones en Barranquilla

El talentoso extremo derecho del América ha sido una pieza clave en el último tiempo, siendo el jugador más desequilibrante, después de Duván Vergara, y llegando a tener un importante número de contribuciones de gol. A pesar de esto, Barrios se encuentra sumergido en una fuerte polémica que lo ha mantenido en el ojo del huracán de la hinchada ‘Escarlata’, ya que, luego de perder ante el Junior, declaró que su sueño era vestirse de ‘Tiburón’, cosa que se consideró como un irrespeto total a la camiseta que viste en este momento. Tras esto, el jugador por fin decidió hablar de lo sucedido para intentar calmar el ambiente.

Y es que incluso han llegado a enviarle amenazas al futbolista y a su familia, cosa que ha sido reprochada por todos, ya que, aunque estuvo mal de cierto modo, nada justifica que se siga manteniendo y promoviendo la violencia en nuestro país a causa de lo que pase en el fútbol. Además, los fanáticos del Junior han alimentado la polémica pidiendo que se haga un esfuerzo para contratarlo, puesto que entienden lo relevante que es tener un jugador de esta calidad en la plantilla, cosa que ha enardecido más a los americanos.

Días después de lo acontecido, y ya con el tema más en frío, Cristian Barrios salió a declarar y aclarar lo sucedido, afirmando que no era el momento, y que respeta bastante la camiseta y los colores del América de Cali: “No era el momento para decirlo, todos saben ese cariño que tengo con Junior, pero no era el momento. Desde que llegué a América lo he entregado todo de mí, no me he ahorrado ni un minuto de lucha por esta camisa y quiero ser campeón. Sé el cariño de la hinchada y el respaldo que me dieron, se los agradezco también y espero demostrárselos ahora con un título, ser campeón con América y escribir un nombre”.