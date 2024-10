Dudamel habló duro y pidió que le asignen árbitros honestos, tras sentirse robado ante América

Rafael Dudamel no se puso con rodeos, después del partido ante América en el que a Bucaramanga le dejaron de dar un penal claro por una mano dentro del área y pidió que, como campeón de Colombia, su equipo merece que le designen árbitros honestos y correctos.

PUBLICIDAD

Todo esto se dio posterior al juego de ida de la semifinal de la Copa Betplay Dimayor que finalizó con igualdad 1-1 en el estadio Américo Montanini en donde se habló mucho de la acción que el árbitro Andrés Rojas falló con una supuesta mano en ataque.

Sobre esto habló el timonel venezolano que también mencionó lo que pasó en Cali en donde le anularon el gol a Aldair Quintana en el último minuto.

Rafael Dudamel pide árbitros honestos

Al respecto, en la rueda de prensa, el entrenador de Bucaramanga refirió: “Tengo una preocupación enorme porque el árbitro no atiende el llamado del VAR cuando hay una mano de Candelo en el área. ¿Por qué no atiende el llamado del VAR y sanciona el penal? Estoy preocupado”.

Vea también: Javier Hernández Bonnet se quebró por la muerte de Pedro Sarmiento y lloró en Noticias Caracol

“Lo que nosotros hemos ganado como institución, que ha hecho feliz a nuestra ciudad, nos lo hemos ganado con transparencia, el talento de nuestros jugadores y con sudor. No nos han regalado nada. No nos regalen nada, pero no nos quiten. Así como el domingo, hoy también nos quitaron”, agregó.

Incluso, “estuve a punto de traer otra vez la Tablet para mostrar la clara evidencia de la manera en la que hoy nos perjudicaron. Esto nos costó no hacernos con la victoria. Hoy, el señor Rojas (Andrés) nos ha perjudicado”.

PUBLICIDAD

“Cuando los árbitros vayan a ser designados, para dirigir al campeón, sean árbitros de jerarquía, honestos y que sean correctos. Porque lo que pasó el domingo con un árbitro nobel y lo que pasó hoy, con uno de experiencia, me deja con preocupación. Alcen la voz que esto no puede pasar por debajo de la mesa”, exigió el DT.

Clarito, así habló Rafael Dudamel, técnico de Bucaramanga, contra los árbitros que siente están perjudicando a su equipo con polémicas decisiones que son bastante frecuentes en el fútbol colombiano.