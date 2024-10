Arrancó la venta de boletas a público general para Colombia vs Ecuador por la Eliminatoria

Desde hoy, jueves 31 de octubre, quedó habilitada la venta de boletería general para el partido de la Selección Colombia ante Ecuador que será el próximo 19 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

La Selección Colombia se enfrenta a su última doble fecha del año. Con 19 puntos acumulados y en busca del primer lugar de las Clasificatorias al Mundial de la FIFA 2026, los dirigidos por Néstor Lorenzo siguen forjando el camino rumbo a la cita orbital. Ahora el turno es para Uruguay en Montevideo y la Selección de Ecuador en casa.

La venta al Público General inicia hoy, jueves 31 de octubre

IMPORTANTE: el botón de compra para ingresar al proceso de venta del partido Colombia vs. Ecuador se activará a partir de las 11:00 a.m. No existe fila previa.

A continuación, la información de la boletería:

Colombia vs. Ecuador

• Fecha: noviembre 19 de 2024

• Hora: 6:00 p.m.

• Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

• Ciudad: Barranquilla

Para este enfrentamiento correspondiente a la fecha 12 de las Eliminatorias, la Federación Colombiana de Fútbol y TuBoleta anuncian el calendario de venta de boletería.

Precios:

Norte Alta: $ 80.000 pesos

Sur Alta: $ 80.000 pesos

Oriental Alta: $ 340.000 pesos

Oriental baja: $ 320.000 pesos

Occidental Alta: $ 550.000

Occidental Baja: $ 550.000

Occidental Baja – VIP: $ 1.300.000

*Precios antes del servicio de TuBoleta.

También anunciamos que, como una opción de compra adicional, para el compromiso ante la ‘Tri’, la FCF pondrá a la venta 1.500 libros únicos y exclusivos como homenaje a los 100 años de historia.

El ABC de la Selección Colombia es un ejemplar sin antecedentes que recoge, por primera vez, las fichas de los jugadores y jugadores que han tenido el honor y el mérito de vestir la camiseta nacional. El precio de venta incluye el envío a cualquier lugar del país.