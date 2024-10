“Es mejor el silencio”: Exfutbolista del Cali confesó que lo intentaron ‘comprar’ para amañar de partidos

Para nadie es un secreto que el fútbol colombiano se ha visto permeado por escándalos de diversas índoles, pero quizás el que más ha afectado es el tema de las apuestas ilegales, específicamente, respecto al amaño de partidos.

Luis Hurtado, portero con pasado en Deportivo Cali, Pereira, Real Cartagena, Fortaleza, Patriotas, entre otros, le confesó al diario, El País, que a él le ofrecieron grandes cantidades de dinero para amañar partidos y aunque no aceptó, también explicó por qué nunca denunció la situación.

Hurtado, quien actualmente está radicado en Estados Unidos, confesó que se fue de Colombia porque se cansó de tanta corrupción del fútbol colombiano, donde expuso a los directivos de muchos equipos, aunque no dio nombres, sobre el negocio que tienen.

También relató cómo fue su experiencia cuando le ofrecieron amañar partidos sin importar el equipo donde estuviera:

“Muchas veces y estando en varios equipos; últimamente, jugando para Patriotas, se me acercó mucha gente para ofrecerme una muy buena cantidad de dinero. Era tan grande la suma que yo me quedaba aterrado. Pero mis principios, lo que me enseñaron en la casa, el ejemplo de mi papá y los valores que me inculcaron, me impedían aceptar una propuesta de esas. Eso sería jugar con el diablo”.

De igual manera, Hurtado dijo que no denunció porque hubiera podido ser perjudicial para él, así como le sucedió a un compañero suyo:

“No, porque eso era un arma de doble filo; por ejemplo, si yo exponía eso ante los directivos y, Dios no lo quiera me iba mal en un partido, entonces comenzaban a decir que había algo. Hubo un compañero que de inmediato denunció una situación de esas, dijo que le estaban ofreciendo plata, y de una lo sacaron del equipo; comenzaron a decir que había arreglado un partido. Por eso muchas veces es mejor el silencio”.