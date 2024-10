“Lo creen a uno bajado”, Carlos Antonio Vélez también le bajó el pulgar a la COP16

Carlos Antonio Vélez cambió temporalmente de foco y en esta ocasión comentó sobre la COP16, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad que se desarrolla en Cali por estos días, para sentenciar que del evento no ha escuchado casi nada en Europa.

El reconocido periodista deportivo anda por estos días en el Viejo Continente en donde se ha hecho notar en varios eventos de fútbol y aprovechando su estadía allá, aseguró que en esas tierras nadie habla del tema.

Esto, posterior a todo el escándalo previo que se generó tras un reproche similar de su hijo, Luis Carlos Vélez, cuando trabajaba en La FM y en el que desvirtuó la importancia de dicha cumbre.

Carlos Antonio Vélez dice que de la COP16 no se escucha nada

Incluso, en una publicación, el analista hasta preguntó si ya se había acabado el evento, que va hasta el 1 de noviembre, porque, según él, por ningún lado es relevante en territorio europeo.

“Ya terminó? Cuándo me vine a Europa escuché por todas partes que se inauguraba un evento que pondría al país en la primera plana de los medios del mundo.. hay que estar aquí, España y Francia a dónde el fútbol me trajo por estos días, para darse cuenta que NINGUNA primera plana y no más de un par de renglones solo para referenciar si una funcionaria del gobierno de Sánchez que fue a Cali había o no condenado a uno de sus amigotes acusado por acoso sexual. De resto, NADA. Los activista dirán q la concertación, que el pueblo, que los negocios, que el turismo.. que patatín y patatán… mucha plata gastada para que algunos se lucraran y otros se lavaran la cara. Lo creen a uno bajado del zarzo. (Y ojo que no estoy hablando de ninguna ciudad… hablo de un evento que por aquí no hizo el ruido que por allá aseguran que hizo) Fin de comunicado!”, escribió al respecto.

De esta manera, Carlos Antonio Vélez sumó un nuevo reproche a la realización de la COP16 en Cali, asegurando que poco se escucha en Europa y que se gastó mucha plata, según él, para que unos pocos se lucraran sin mayor eco.