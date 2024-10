James Rodríguez ni siquiera fue suplente en el partido del Rayo Vallecano contra un equipo de sexta división

James Rodríguez no fue convocado para el próximo partido del Rayo Vallecano contra un equipo de sexta división. Tras no sumar minutos en LaLiga Española, James volvió a ‘desaparecer’, esta vez en la Copa del Rey 2024-25. Debido a esto, hay incertidumbre por saber si James está lesionado o si sus ausencias se deben a una decisión técnica.

Este 29 de octubre de 2024, el Rayo Vallecano enfrentó al CD Villamuriel en la Copa del Rey. Dicho equipo hace parte de la sexta división del fútbol español, por lo que Íñigo Pérez, entrenador del Rayo, tenía una gran oportunidad para darle minutos a los jugadores que han sido suplentes, como James Rodríguez.

Sorpresivamente, James no apareció ni siquiera en el banco de suplentes del Rayo. La ausencia del colombiano en este partido desató muchas especulaciones porque, hasta donde se sabe, él está bien. De hecho, fue convocado el pasado 26 de octubre para el partido contras Alavés, pero no jugó. Habrá que esperar para saber qué pasó con el zurdo, pues muchos ya temen que su relación con el entrenador Íñigo Pérez sea mal y por eso no juega.

