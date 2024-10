Fabían Vargas se ‘agarró' con varios periodistas por salir en defensa de dos jugadores del América

Fabián Vargas se peleó con varios periodistas por defender a dos jugadores del América, quienes están envueltos en una polémica que implica al Junior. No es la primera vez que Vargas tiene un desacuerdo con algunos integrantes de la prensa. En esta oportunidad, al discusión ocurrió por las declaraciones de dos figuras en el ‘Escarlata’, que viene de perder un importante partido contra el ‘Tiburón’.

PUBLICIDAD

La polémica de Cristian Barrios y Duván Vergara.

El pasado 27 de octubre de 2024, Junior enfrentó al América en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Luego del encuentro, que terminó 3-1 a favor del ‘Tiburón’, Duván Vergara y Cristian Barrios, figuras del ‘Escarlata’, hablaron para los medios en la zona mixta del estadio. Aprovechando que ambos son costeños, a los delanteros del equipo caleño les preguntaron por su vínculo con el Junior y si verían bien jugar ahí.

Las respuestas de ambos jugadores no tardaron en dar de qué hablar, ya que muchos las consideraron inoportunas. Por un lado, Barrios aseguró que hay que “esperar el momento, si me llega la oportunidad de venir a Junior a jugar, que es un sueño. Esperemos que cuando sea el sueño, que Dios me lo quiera cumplir. Estoy preparándome, me debo al América y seguiré entregando lo mejor de mí para este club, para esta camisa y esta hinchada que me quiere mucho”. Vergara, por su parte, señaló que “no es un secreto que soy hincha del Junior, pero soy un profesional, doy lo mejor de mí. Ganaron, felicitarlos y que disfruten”.

La opinión de Fabián Vargas sobre los jugadores del América.

Un día después, durante la transmisión del programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, Fabián Vargas opinó sobre la polémica que desató la respuesta de Cristian Barrios. Vargas apuntó al periodista que cuestionó al jugador del América, ya que, para él, se trató de una pregunta innecesaria y mala leche. Sus palabras no gustaron a algunos integrantes de ‘El Vbar’, pues consideraron que los periodistas están en su derecho de preguntar lo que quieran, así como los futbolistas están en su derecho de responder o no.

Fabián Vargas se ‘agarró' con varios periodistas.

La declaración de Fabián Vargas no tardó en difundirse por las redes sociales. Debido a esto, Juan Salvador Barcenas, periodista barranquillero y director de Habla Deportes, entró a la discusión. Como se esperaba, Barcenas le reclamó a Vargas, e intercedió por su colega.

“No es mala leche Fabián, es la zona mixta. Varias veces te he oído decir que nosotros no hemos pateado un balón, tocará que vayas a la zona mixta entonces. Ese vestuario que tienes encima, confirma la repercusión deportiva que pueden tener las declaraciones en América”, Juan Salvador Barcenas

A partir de ahí, Juan Salvador Barcenas y Fabián Vargas se enfrascaron en una discusión que, en varios comentarios, se tornó personal y ofensiva.

El ‘agarrón’ de Fabián Vargas y Juan Salvador Barcenas se extendió y terminó atrayendo nuevos personajes. Resulta que el ‘Bambino’ Quintero’ y Breinner Arteta, periodistas del Valle del Cauca y de la Costa Caribe respectivamente, también opinaron y apuntaron contra el exjugador.

>>Más novedades de la prensa deportiva en ComuTricolor<<