Y no fue para Vinícius… En una polémica gala, Rodri se coronó como ganador del Balón de Oro.

Este 28 de octubre de 2024, se llevó a cabo la gala del Balón de Oro 2024. Antes de que la ceremonia, que se llevó a cabo en París, Francia, empezará, se filtraron los resultados del ganador y estalló una enorme polémica. Es que, cuando ya se daba como un hecho que Vinícius Júnior, el delantero del Real Madrid y de Brasil, iba a ganar, revelaron que Rodri, volante español del Manchester City, sería el verdadero ganador, y así fue.

Rodri, el mejor jugador del mundo.

Como los resultados se filtraron y, tanto participantes como aficionados, los conocían antes de empezar la ceremonia, Vinícius Júnior tomó la decisión de no acudir a la gala. De hecho, ningún representante del Real Madrid, equipo que tenía a varios nominados, fue. Carlo Ancelotti, ganador del premio al mejor entrenador, Dani Carvajal, Jude Bellingham, ‘Vini’ y Florentino Pérez, fueron los integrantes del ‘Merengue’ que dejaron su silla vacía. Tras la entrega de todos los premios, en el cierre del evento se entregó el Baló de Oro y Rodri fue quien lo recibió. El volante, quien ganó la Premie League, la Eurocopa, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, se convirtió en el primer español de la historia en recibir dicho premio. “Esto es una victoria del fútbol español y, sobre todo, del mediocentro. Muchos amigos me han escrito y me han dicho que el fútbol ha ganado. Doy un poco de visibilidad a todos esos mediocentros importantes en todos los años. Tenemos un trabajo un poco más ensombrecido, pero hoy a salido a la luz”, fueron las declaraciones de Rodrigo Hernández luego de recibir el Balón de Oro frente a toda la élite del fútbol mundial.

Todos los ganadores de la gala del Balón de Oro 2024.

1. Trofeo Johan Cruyff Masculino (Mejor entrenador): Carlo Ancelotti (Real Madrid)

2. Trofeo Johan Cruyff Femenino: Emma Hayes (Selección de Estados Unidos)

3. Trofeo Yachine (Mejor arquero): Emiliano Martínez

4. Trofeo Gerd Muller (Mayor goleador): Harry Kane y Kylian Mbappé

5. Club masculino del año: Real Madrid

6. Club femenino del año: Barcelona

7. Trofeo Kopa (Mejor jugador Sub-21): Lamine Yamal

8. Balón de Oro Femenino: Aitana Bonmatí

9. Balón de Oro Masculino: Rodri

10. Premio Sócrates (Mejor labor humanitaria en el fútbol): Jennifer Hermoso

Mayra Ramírez, la cuota colombiana en el Balón de Oro 2024.

Como era bien sabido, Mayra Ramírez, delantera del Chelsea y de la Selección Colombia, era la única representante de Colombia nominada en los diferentes galardones del Balón de Oro 2024. Ramírez estuvo entre las 30 nominadas a mejora jugadora del mundo. Mayra quedó en el puesto 21 de 30, lo que demostró el gran año que tuvo.

