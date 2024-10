Atención, hinchas: Más de 740 cámaras tendrá el nuevo Campín para garantizar la seguridad

Millonarios VS Junior por la final de la Superliga en el Estadio El Campín de Bogotá

El proyecto de transformación de El Campín y sus alrededores trae varias propuestas interesantes, una de ellas, es en materia de seguridad. La individualización de los asistentes al estadio será una apuesta fuerte de cara a la seguridad en el nuevo Estadio El Campín de Bogotá y sus alrededores. Por eso, en Publimetro Colombia hablamos con Édgar Cardona, encargado del proyecto de remodelación del estadio, y nos explicó cómo funcionará el sistema de reconocimiento facial para entrar al ‘Coloso de la 57′.

PUBLICIDAD

Vea acá: Ómar Pinzón habló de la razón que lo llevó a patrocinar Open Swimmers 2024: “Falta mucho apoyo todavía”

Para nadie es un secreto que el fútbol colombiano se ha visto afectado por escándalos ajenos al deporte, y los hinchas han sido protagonistas en varias ocasiones, así que una de la propuesta que busca garantizar mayor seguridad tanto para hinchas como para futbolistas será utilizar más de 740 cámaras de identificación con la finalidad que si alguna persona decide hacer desmanes, no se castigue a toda la tribuna, sino específicamente a dicho sujeto.

Así nos lo explicó Édgar Cardona, quien está encargado de liderar este proyecto de transformación:

“Hay una ley en 2009 que dice que todos los estadios deberían contar con un circuito cerrado de televisión, reconocimiento facial, cumpliendo todas las normas técnicas. Hoy en día eso no se ha podido implementar en ningún estadio en Colombia. Nuestro estadio contará con más de 740 cámaras, control de reconocimiento facial en todas las puertas y en todas las graderías para poder individualizar a las personas. El problema no es la barra brava porque ellos vienen a disfrutar de la pasión del fútbol. Lo que no podemos permitir es que vengan vándalos y se escuden en medio de todos, la idea es poderlos identificar y que la ley pueda actuar sobre ellos”.