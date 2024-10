Entrenador del Pasto quería meterse a la cancha y amagó con quitarle el balón a un jugador del Bucaramanga

Partido Pasto vs. Bucaramanga en 2024

Entrenador del Pasto casi le quita el balón a un jugador del Bucaramanga en pleno partido de los cuartos de final en la Copa BetPlay 2024. El partido de vuelta en la serie que disputaron el ‘Leopardo’ y el ‘Volcánico’ no tuvo mayores emociones. Tras el 2-1 en la ida, que se disputó en Bucaramanga, los de Rafael Dudamel supieron cuidar la ventaja, empataron si goles y clasificaron a las semifinales. Como no hubo goles, una particular situación protagonizada por el ténico del los pastusos terminó captando la atención de los televidentes.

En la recta final del partido, cuando ya se disputaban los minutos de adición, Adalberto Peñaranda fue a disputar un balón cerca de la raya de banda. Antes de que Peñaranda tomara la pelota, Gustavo Florentín, técnico del Pasto, hizo un movimiento con la pierna que simuló patearla. Evidentemente, Florentín quería ‘azarar’ al delantero venezolano para que perdiera la posesión.

