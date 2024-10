Óscar Rentería dijo que Caracol se equivocó con los directores de reconocido programa

Óscar Rentería es un experimentado periodista deportivo, quien trabajó durante muchos años para Caracol Radio, cuyo último proyecto fue ‘El Pulso del Fútbol’ al lado de César Augusto Londoño. Sin embargo, recientemente se le ha visto muy activo hablando acerca de su extensa carrera, y en esta ocasión, tocó el tema del famoso programa ‘6 AM - 9 AM’ de Caracol.

PUBLICIDAD

Vea también “Me pidieron un favor”: Vélez no se negó a cumplir con la petición que le hicieron desde la FCF

El comunicador escribió en su cuenta de X que desde Caracol lo enviaron a Argentina para la transmisión de unos partidos de Copa Libertadores, tiempo en el que conoció, junto a Rafael Araújo y Mario Alfonso Escobar, otro programa de Radio llamado ‘Rapidísimo’, y les gustó tanto que grabaron el programa para presentarlo en las oficinas de Caracol Radio, que en ese entonces se ubicaban en la calle 19 de Bogotá, y darle a escuchar al entonces presidente de la compañía, Fernando Londoño.

De esta manera nació el programa de ‘6 AM - 9 AM’, que según Rentería, no tuvo buenos números en sus primeras emisiones debido a que los directivos de Caracol no eligieron bien a los directores. No obstante, Óscar aseguró que tan pronto corrigieron este error, el programa cobró fuerza de la mano de Yamid Amat.

Asimismo, Rentería, en medio de su anécdota, no perdió la oportunidad de resaltar el trabajo de Yamid Amat, asegurando incluso que no solamente muchos periodistas se le copiaron, sino que él cambió la historia del periodismo radial en el país. También le agradeció a Fernando Londoño, quien ya falleció, por acoger la idea original

“Llegó Yamid y todo cambió para felicidad del periodismo colombiano. 6 AM se convirtió en el patrón de todos los programas de la mañana, que empezaron a copiar la idea, pero sin sobresalir en ese momento, porque no tenían a Yamid, el maestro de maestros”.