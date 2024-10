Eduardo Luis de Win Sports dejó claro que en el FPC no se debe seguir el ejemplo de la Libertadores

Ya se disputaron los dos partidos de ida de la Copa Libertadores 2024, donde los equipos brasileños nuevamente parece que se tomarán la final, que está programada para disputarse en el Estadio Monumental de Núñez, casa de River Plate. Mientras los rumores indican que la CONMEBOL está pensando en cambiar la sede para este partido, Eduardo Luis López dejó claro que en el fútbol colombiano no se debe copiar de este formato.

Según han indicado múltiples versiones de la prensa, el ente rector del fútbol sudamericano tiene miedo que las tribunas del estadio no estén completamente llenas para el partido más importante del continente a nivel clubes, especialmente por la impresionante capacidad que tiene el estadio de River Plate, pues puede albergar hasta 80.000 personas. De esta manera, estarían considerando que se lleve a cabo en Argentina, pero en alguno de los estadios: Libertadores de América o el Ciudad de La Plata.

Ante esto, el narrador de Win Sports, fue específico y no tuvo ‘pelos en la lengua’ para criticar el formato de final única en la Copa Libertadores que se estrenó en la edición 2019 (River Plate vs Flamengo en el Estadio Monumental de Lima), pues no considera que tenga el mismo éxito que en Europa.

De esta manera, no solamente hizo énfasis en que en el fútbol colombiano no deberían ni siquiera considerar disputar las finales a partido único porque en nuestro continente lo que más funciona son las finales a dos partidos en las ciudades de los equipos para que los hinchas puedan disfrutarlas de la mejor manera:

“Cómo se tiraron la final de LIBERTADORES. En mi opinión, siempre para nosotros aquí será mejor La Final IDA y Vuelta. Lo digo para también para Sudamericana”.